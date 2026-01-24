  2. রাজনীতি

ঢাকা-৬ আসন

উন্নয়নের আশ্বাস ইশরাকের, সম্প্রীতির বার্তা জামায়াত প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৯ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি প্রার্থী ইশরাক হোসেন এবং জামায়াত ও ১০ দলীয় জোট প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান, ছবি: জাগো নিউজ

সকাল থেকেই নির্বাচনি এলাকা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ারীতে গণসংযোগ শুরু করেন ঢাকা-৬ আসনের বিএনপি প্রার্থী ইশরাক হোসেন। অপরদিকে, ঢাকা মহানগরের সূত্রাপুর থানা এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণা চালান জামায়াতে ইসলামী ও ১০ দলীয় জোট প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান। তারা ভোটারদের কাছে নিজেদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরছেন।

৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ারী এলাকায় নির্বাচনি গণসংযোগ শুরু করার সময় এলাকার মানুষজন তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিতে দেখা যায়। গণসংযোগকালে গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, স্থানীয়রা নানা সমস্যায় ভুগছেন। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ সংকটে রয়েছেন। নির্বাচিত হলে এসব সমস্যা সমাধানে আমরা কার্যকর উদ্যোগ নেবো।

অপরদিকে, ঢাকা-৬ আসনে জামায়াতে ইসলামী ও ১০ দলীয় জোট প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান উপস্থিত সনাতন ধর্মাবলম্বী ভোটারদের সম্প্রীতির বার্তা দেন। তিনি বলেন, আমরা সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে চাই। সম্প্রীতি ছাড়া দেশ এগোবে না। শিক্ষা ও ধর্মকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে চাই। কেউ যেন ধর্মকে অপব্যবহার করতে না পারে। আপনাদের কেউ সংখ্যালঘু বলে, আমরা তা চাই না।

