বাবার পথে ছেলে: ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কাই রুনির অভিষেক

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি ওয়েন রুনির ছেলে কাই রুনি শুক্রবার প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেললেন। এফএ ইয়ুথ কাপের ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অনূর্ধ্ব-১৮ দলের হয়ে মাঠে নামেন ১৬ বছর বয়সী এই উইঙ্গার।

ডার্বি কাউন্টির বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে অতিরিক্ত সময়ে ২–১ গোলে জয় পায় ইউনাইটেড। ম্যাচের ৯৯তম মিনিটে গোলশূন্য অবস্থায় বদলি হিসেবে মাঠে নামেন কাই রুনি। এরপর লুকা ক্রোলা ও চিডো ওবি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

স্ট্যান্ডে বসে ছেলের ঐতিহাসিক মুহূর্ত উপভোগ করেন ওয়েন রুনি। পরিচালক বক্সে তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী কোলিন রুনি। ম্যাচটি দেখেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রধান কোচ মাইকেল ক্যারিকসহ সিনিয়র দলের কোচিং স্টাফের অন্যান্য সদস্যরাও।

এর আগে গত মাসে অনূর্ধ্ব-১৮ লিগ কাপ ম্যাচে ইউনাইটেডের হয়ে গোল করেছিলেন কাই। তবে সেই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্লাবের ক্যারিংটন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে, যা বয়সভিত্তিক দলের নিয়মিত ভেন্যু।

২০২০ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একাডেমিতে যোগ দেন কাই রুনি। তার তিন বছর আগেই, ২০১৭ সালে, ১৩ বছরের বর্ণাঢ্য অধ্যায় শেষ করে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ছাড়েন ওয়েন রুনি। ইউনাইটেডের হয়ে খেলে তিনি জয় করেন সব বড় ট্রফি এবং ৫৫৯ ম্যাচে ২৫৩ গোল করে ক্লাবের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে ছাড়িয়ে যান স্যার ববি চার্লটনকে।

শুক্রবারের ম্যাচে খেলার আভাস কাই আগেই দিয়েছিলেন। ম্যাচের দিন সকালে ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন তিনি, যেখানে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে হাঁটার মুহূর্ত ধরা ছিল।

ফুটবলপ্রেমীদের চোখে, সেই স্মৃতির পথ ধরেই এবার নতুন করে রুনি নামটি আলো ছড়াতে শুরু করল ঐতিহাসিক ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে।

