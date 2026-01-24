  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে: পিসিবি চেয়ারম্যান

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৫ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে: পিসিবি চেয়ারম্যান

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভি বলেছেন, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত।

লাহোরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নকভি বলেন, ভারতে অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে, তা মোটেও ন্যায্য নয়। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) বোর্ড সভাতেও তিনি একই অবস্থান তুলে ধরেছেন।

গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ঘোষণা দেয় যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এবং আইপিএলে থেকে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার ঘটনার পর তারা ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলবে না। এরপর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের অনুরোধ জানায়। তবে আইসিসি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

এরপরও বাংলাদেশ তাদের অবস্থানে অনড় থেকে ভারতে সফর না করার সিদ্ধান্ত জানায়, ফলে দেশটির টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে স্কটল্যান্ড বাংলাদেশের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, এমন খবরও প্রকাশ পেয়েছে।

নকভি বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। আমি আইসিসির বোর্ড মিটিংয়েও সে কথা বলেছি। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড চলতে পারে না। একটি দেশ যখন ইচ্ছে তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, আরেকটি দেশের জন্য পুরো উল্টো করা হচ্ছে। এ কারণেই আমরা বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছি।’

পিসিবি চেয়ারম্যান যোগ করেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে, যে কোনো মূল্যে তাদের বিশ্বকাপে খেলতে দেওয়া উচিত। তারা একটি বড় অংশীদার দেশ এবং তাদের সঙ্গে এই অবিচার করা উচিত নয়।’

সূত্র: ডন

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।