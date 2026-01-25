  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের সমাবেশ ঘিরে পলোগ্রাউন্ডে বাড়তি নিরাপত্তা
তারেক রহমানের সমাবেশ ঘিরে চেকপোস্ট লেখা সাইনবোর্ড দিয়ে সড়ক আটকে রাখে পুলিশ

চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড ময়দানে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমাবেশ ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে মহানগর পুলিশ।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে সমাবেশস্থলের দেড় থেকে দুই কিলোমিটার দূরের প্রবেশ মুখগুলো আটকে দেওয়া হয়।

কাজীর দেউড়ি মোড়, নেভাল মোড়, লালখান বাজার মোড়ের মূল সড়কে চেকপোস্ট লেখা সাইনবোর্ড দিয়ে সড়ক আটকে দেওয়া হয়।

এতে করে সমাবেশে আসা লোকজন হেঁটে সমাবেশস্থলে গেলেও সাধারণ পথচারী ও লোকজন ভোগান্তিতে পড়েন।

