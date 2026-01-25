  2. রাজনীতি

চট্টগ্রামে দলে দলে মিছিল নিয়ে সমাবেশে আসছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১১:২৪ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে দলে দলে মিছিল নিয়ে সমাবেশে আসছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা
দলে দলে মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা

চট্টগ্রামে আজ নির্বাচনি জনসভা করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জনসভা ঘিরে বিএনপি নেতাকর্মীরা দলে দলে মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসছেন।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকেই নগরীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে স্লোগানে স্লোগানে পলোগ্রাউন্ড মাঠে যোগ দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা।

চট্টগ্রাম জেলা ও উপজেলার নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে আসছেন। এসময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন। ‘জিয়ার সৈনিক, এক হও লড়াই করো’, ‘সবার আগে বাংলাদেশ, ষড়যন্ত্রের হয়নি শেষ’ সহ নানান স্লোগান শোনা যায়।

আরও পড়ুন
দুই দশক পর ফেনীতে তারেক রহমানের আগমন ঘিরে নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
বান্দরবান থেকে বিএনপির জয়যাত্রা শুরু হবে: জেরী

নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম থেকে আগত উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব শাহজালাল সাগর বলেন, রাত সাড়ে ৩টায় ঘুমধুম থেকে রওনা দিয়েছি তারেক রহমানকে দেখার জন্য। সাড়ে আটটার দিকে সমাবেশে এসে পৌঁছেছি।

এত সকালে কেন এসেছেন- এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রিয় নেতাকে (তারেক রহমান) সামনাসামনি দেখবো। তাই মঞ্চের কাছে বসার জন্য চলে এসেছি। সকালে আসায় মঞ্চের কাছে বসার সুযোগটা পেলাম।

বান্দরবান ৩০০ নং আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী জাগো নিউজকে বলেন, সমাবেশ সফল করতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা এসেছেন। আশপাশের উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা গতকাল রাতে নগরে এসে গেছেন। সমাবেশে অন্তত ১০ লাখ মানুষের সমাগম হবে। আমি বান্দরবানবাসীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রোগ্রামে আসার জন্য।

এমআরএএইচ/কেএসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।