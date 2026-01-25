  2. রাজনীতি

সারাদেশে ১ লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সারাদেশে ১ লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু হোটেলে ‘দ্য প্ল্যান: ইয়ুথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান-চট্টগ্রাম ডিভিশন’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এ তথ্য জানান।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নগর ও আশপাশের এলাকার প্রায় অর্ধশত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে চারশ শিক্ষার্থী অংশ নেন। তরুণদের ভাবনা, প্রত্যাশা ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মতামত শুনতে এই আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছে বিএনপি।

এক তরুণের প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, স্বাস্থ্যখাতে রোগ প্রতিরোধ করার বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হবে। সারাদেশে এক লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে। তাদের বেসিক হেলথ ট্রেনিং তাদের দেওয়া থাকবে। তারা গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি যাবে। আমাদের প্ল্যান ওভাবে সাজাবো আমরা। একজন কিংবা দুইজন হেলথ কেয়ারার নির্দিষ্ট গ্রামের জন্য অ্যাসাইন করা হবে। তাদের ওই এলাকা থেকেই নিয়োগ দেওয়া হবে। ওই এলাকার মানুষকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এতে স্থানীয়দের সঙ্গে ইমোশন কাজে লাগানো যাবে। তারা বিভিন্ন রোগ নিয়ে সচেতন করবে। জীবন যাপনে নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে সচেতন করবে। এরমধ্যে ৮০-৮৫ শতাংশ নারী নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। কারণ তারাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকজনকে বুঝাবে। এতে ধীরে ধীরে হেলথ ফেসিলিটি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাবে।

এদিকে, নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের। তার চট্টগ্রামে আগমনকে ঘিরে অনেকটা উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে চট্টগ্রামের বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে।

