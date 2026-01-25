  2. রাজনীতি

তারেক রহমান দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রতীক: সালাহউদ্দিন

প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমান দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রতীক: সালাহউদ্দিন
রোববার দুপুরে চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ/ছবি: জাগো নিউজ

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে বিএনপি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এ আন্দোলনে তারেক রহমান দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রতীক। তাকে সামনে রেখেই বিএনপি আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াই পরিচালনা করছে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির নির্বাচনি সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ক্ষমতায় এলে বেকার তরুণদের জন্য ভাতা চালু করা হবে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, কৃষকদের সহায়তায় ‘কৃষক কার্ড’ প্রবর্তনও করা হবে। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে স্বাস্থ্য কার্ড ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের পরিকল্পনাও রয়েছে বিএনপির।

তিনি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কার আনা হবে, যেন প্রযুক্তিনির্ভর ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা যায়।

আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে বিএনপি।

