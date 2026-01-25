নারায়ণগঞ্জ-১
জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনি অফিস বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ
নারায়ণগঞ্জ-১ রূপগঞ্জ আসনের জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনি অফিসের সামনে ইট-বালি রেখে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের হাংকুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নির্বাচনি প্রচারণার অফিস কক্ষ ইট বালি দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়।
এ ঘটনায় জামায়াতের নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইসরাফিল হোসাইন রূপগঞ্জ থানা বরাবরে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। এর আগে দাঁড়িপাল্লা প্রার্থীর পক্ষে মহিলা জামাতের নির্বাচনি প্রচারণাসহ দুই দফায় বাধা ও হামলার ঘটনায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার বরাবরে অভিযোগ করেছেন বলে জানান তিনি।
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, দাউদপুর হাংকুর এলাকায় জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অস্থায়ী অফিস হিসাবে একটি টিনশেড ঘর ভাড়ায় নেন। এ সময় দাউদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট হেলাল এখানে অফিস নিতে বাধা দেন। রোববার সকালে জামায়াত কর্মীরা অফিসে যাওয়ার পর দেখতে পান, কার্যালয়ের মূল প্রবেশপথ অবরোধ করে ট্রাকভর্তি বালু ও ইটের স্তূপ ফেলে রাখা হয়েছে। এতে কার্যালয়ে প্রবেশ বা কোনো প্রচার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
জামায়াত কর্মীদের অভিযোগ, অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিনের সরাসরি নির্দেশে এই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। তিনি জামায়াতের প্রাপ্তির নির্বাচনি প্রচারণা বন্ধ করতেই এমনটি করেছেন।
রূপগঞ্জ আসনের জামায়াত প্রার্থী আনোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, শনিবার আমি সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দাঁড়িপাল্লা মার্কার পক্ষে মহিলা জামায়াতের নির্বাচনি প্রচারণায় বাধাসহ ও হামলার ঘটনায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিয়েছিলাম।একদিন যেতে না যেতেই দাউদপুর ইউনিয়নের হানকুরের আমাদের নির্বাচনি কার্যালয়ে রাতের অন্ধকারে ইট-বালি ফেলে অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই। অনতিবিলম্বে অফিস খুলে দেওয়া হোক। আর যদি না হয় তাহলে বুঝে নেবো প্রশাসন লেভেল প্লেইন ফিল্ড তৈরি করতে ব্যর্থ।
এ বিষয়ে দাউদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি অ্যাড. হেলাল উদ্দিন বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইট-বালু কে রেখে গেছে আমার জানা নেই।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বলেন, দাউদপুর ইউনিয়নে হাংকুর এলাকায় জামাতের অফিসের সামনে ইট এবং বালু ফেলার বিষয়ে আমরা অবগত আছি। অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
