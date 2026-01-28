রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রভাগে থাকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা: রিজভী
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রভাগে থাকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা। যে আন্দোলনের অগ্রভাগে সংস্কৃতি থাকে, সেই আন্দোলন বিজয়ের সিংহদুয়ারে পৌঁছাতে পারে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানী বনানী ক্লাবে ভাইরাল ধানের শীষ গানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনি প্রচারণার গান সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে।
তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের সময় সাহস করে যে গানগুলো লেখা হয়েছে, সেগুলো শুধু দেশের ভেতরই নয়, দেশের সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন স্থানে মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। সেই গান গাওয়ার জন্য অনেকেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তবুও সেই সৃষ্টির আবেদন এত তীব্র ছিল যে, শেষ পর্যন্ত একটি ভয়ংকর ফ্যাসিবাদের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলাম।
তিনি নির্বাচনি প্রচারণা গানের নির্মাতা ইথুন বাবু ও শিল্পী মৌসুমীসহ সংশ্লিষ্ট সব শিল্পীর প্রশংসা করে বলেন, তাদের হাত দিয়েই একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ধানের শীষ প্রতীক যে আবেগ সৃষ্টি করে, সেই আবেগ গানটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে তারা সক্ষম হয়েছেন।
রিজভী আরও বলেন, এই গান যখন প্রচার হবে, তখন দেশের মূল ভোটারদের হৃদয়ে পৌঁছাবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান ও কবিতা সমাজ পরিবর্তনে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের অগ্রভাগে থাকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা। যে আন্দোলনের অগ্রভাগে সংস্কৃতি থাকে, সেই আন্দোলন বিজয়ের সিংহদুয়ারে পৌঁছাতে পারে।
সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে সলিল চৌধুরীসহ বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছেন। এমনকি ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানেও শিল্পী-কবিদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিবি কার্যালয়েও সেই গান গুনগুন করতে শুনেছি কর্মকর্তাদের মুখে। এটাই প্রমাণ করে শিল্পের শক্তি কত গভীর ও ব্যাপক।
রিজভী আশা প্রকাশ করে বলেন, এই গান আগামী নির্বাচনে মানুষের মন জয় করবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও বেগবান করবে এবং মানুষকে ভোটের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করবে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগীত পরিচালক ইথুন বাবু, সংগীতশিল্পী দিলরুবা, রিজিয়া পারভিন, অভিনেতা শিবা শানু প্রমুখ।
কেএইচ/এএমএ