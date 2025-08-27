  2. সোশ্যাল মিডিয়া

‘আয়নাঘর’ শব্দটা শুনে চমকে উঠি: উপস্থাপিকা সমৃদ্ধি

এই সময়ের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা সমৃদ্ধি তাবাসসুম। সম্প্রতি তিনি একটি অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। তবে অনুষ্ঠানের টাইটেল দেখে কিছুটা বিব্রত হয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছেন। ২৭ আগস্ট ‘আরজে সমৃদ্ধি তাবাসসুম’ নামের পেজে এ বিষয়ে ক্ষমা চেয়েছেন এই উপস্থাপিকা। 

তিনি লিখেছেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, সম্প্রতি আমি দেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বিনোদনধর্মী শোতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম। তবে চুক্তির সময় অনুষ্ঠানের টাইটেল বা শিরোনাম আমাকে জানানো হয়নি। শ্যুটিংয়ের দিন আমি সেটে ঢুকে জানতে পারি এই প্রোগ্রামের নাম ‘আয়নাঘর’।

শব্দটা শুনে আমি চমকে উঠি! কারণ এই আয়নাঘর নামক টর্চার সেলেই বাংলাদেশের শত শত enforced disappearance-এর ঘটনা ঘটেছে। আপনারা জেনে থাকবেন পূর্বে আয়নাঘরে গুম হয়ে যাওয়া অনেক মানুষের স্বজনেরা আমার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে এসে তাদের ভেতরের চাপা কষ্টগুলো দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছেন।

যদিও নাম নির্ধারণের কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমি না। তবুও আমি তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষকে নামটি পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাই। কিন্তু সেট আগে থেকেই রেডি হয়ে যাওয়ায় এবং অনুষ্ঠানের অতিথি সেটে বসে পরায় পেছনে ‘আয়নাঘর’ লেখা সেটেই একই দিনে পরপর দুটো পর্বের শ্যুটিং হয়।

অনুষ্ঠানের প্রোমো ডিজিটালে আপলোড হওয়ার পরও আমি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে আবারও ফোনে অনুরোধ করি নাম পরিবর্তনের জন্য। ওনারা আগামীকালের মধ্যেই যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। 

আয়নাঘর অবশ্যই স্পর্শকাতর একটি শব্দ, যেটা নিয়ে একটা বিনোদনধর্মী প্রোগ্রামের নামকরণ করাটা উচিত হয়নি বলে আমিও মনে করি। আমি এই শিরোনামের কোনো অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে কখনোই আর সম্পৃক্ত হবো না। বাংলাদেশের মানুষের মনে, চিন্তায়, চেতনায় আঘাত দিয়ে আমি কখনোই কোনো কাজ করতে চাই না।

আমি প্রতিনিয়ত ভুলের মাধ্যমে শিখছি এবং উপস্থাপিকা সমৃদ্ধি যে ক্রমেই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে; সেটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। আশা করি আমার এই ছোট্ট ভুলটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ভবিষ্যতে পথচলায় আমার সাথেই থাকবেন। আমি সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী।

