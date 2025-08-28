সরকার কি তাহলে মবকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে? প্রশ্ন মাসুদ কামালের

সরকার কি তাহলে মবকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে? প্রশ্ন মাসুদ কামালের
সরকার কি তাহলে মবকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে? এমন প্রশ্ন তুলেছেন সিনিয়র সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মাসুদ কামাল। ২৮ আগস্ট দুপুর ২টা ১৬ মিনিটে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এমন একটি পোস্ট করেন।
তিনি লিখেছেন, ‘ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ‘মঞ্চ ৭১’ নামের একটা সংগঠন সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেমিনারের বিষয় ছিল ‘মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সংবিধান’। ড. কামাল হোসেনের মতো সংবিধান বিশেষজ্ঞ, আইনের অধ্যাপক, প্রথিতযশা মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেখানে। হঠাৎ সেখানে কিছু লোক যেয়ে অনুষ্ঠানটা ভণ্ডুল করে দিলো। চললো গালাগালি, অশ্লীল স্লোগান। শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হলো অনেক অতিথিকে।’
তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘এটা কি মব নয়?’ এরপর লেখেন, ‘কিছু সময় পর পুলিশ এলো। তারা অনুষ্ঠান ভণ্ডুলকারীদের নয় বরং সম্মানিত অতিথিদেরই আটক করে নিয়ে গেলো! সরকার কি তাহলে মবকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে?’
সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘যারা ওই মব ভায়োলেন্স করলো, তাদের ভিডিও এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম। তাদের বিরুদ্ধে কি সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে? ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামীতে আরও বড় আকারের অপকর্ম দেখার আশঙ্কা কি তৈরি হবে না? এত দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন সরকার কেউ কি আগে কখনো দেখেছেন?’
