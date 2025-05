‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে কী হবে মোস্তাফিজের দিল্লির?

হাতে আছে দুই ম্যাচ। আইপিএলের চলতি আসরে টিকে থাকতে হলে দুটি ম্যাচেই জিততে হবে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। অর্থাৎ দুটি ম্যাচই ‘ডু অর ডাই’ (করো নয়তো মরো)। অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম লড়াইয়ে আজ বুধবার প্লে-অফে দৌড়ে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হবে মোস্তাফিজুর রহমানের দল।

প্লে-অফে যেতে মুম্বাইয়ের সমীকরণ দিল্লির মতোই। অর্থাৎ হার্দিক পান্ডিয়ার দলকেও হাতে থাকা দুই ম্যাচের দুটিতেই জিততে হবে।

আজকের ম্যাচটি হবে মুম্বাইয়ের ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। কিন্তু আশংকার বিষয় হলো- ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল মুম্বাইয়ে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল।

মুম্বাইয়ের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে চার দিনের জন্য ‘ইয়েলো অ্যালার্ট’ জারি করা হয়েছে। অ্যাকু ওয়েদারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শহরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ এবং সেটি প্রায় ১.৫ ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। রাতের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৫ শতাংশে পর্যন্ত কমে আসলেও আবহাওয়ার অবস্থা এতটাই পরিবর্তনশীল যে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

Peak Mumbai.



Really wonder how Mumbai vs Capitals happen tomorrow. The city’s weather is in shambles. Lightning, rain, wind everything at once. #Mumbai #MIvDC #Wankhede



