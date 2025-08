মাঠে ঢুকে পড়লো শিয়াল (ভিডিও), উদ্বোধনী ম্যাচেই বিপত্তি

ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ১০০-বলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর চলতি মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচেই ঘটনা বিরল ও মজাদার ঘটনা।

গতকাল মঙ্গলবার লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত লন্ডন স্পিরিট ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ওভাল ইনভিন্সিবলসের মধ্যকার হাইভোল্টেজ ম্যাচের মাঝেই মাঠে ঢুকে পড়েছে একটি শিয়াল। ম্যাচের উত্তাপ ছাপিয়ে শেষমেশ সংবাদের শিরোনাম হয়েছে বন্য প্রাণীটিই।

ঘটনাটি ঘটে, যখন লন্ডন স্পিরিটের পেসার ড্যানিয়েল ওয়ারেল বল করতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় মাঠে দ্রুত ঢুকে পড়ে শিয়ালটি। এরপর পুরো মাঠ দৌড়ে বেড়ায় প্রাণীটি। মনে হচ্ছে, নিজেরই খেলা দেখাতে এসেছে।

শিয়ালটির ছোটাছুটি দেখে দর্শকরা চিৎকার আর হাসিতে ফেটে পড়েন। ধারাভাষ্যকার স্টুয়ার্ট ব্রড ও ইয়ান মর্গানও হাসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সামাজিক মাধ্যমেও শিয়ালটির দৌড়াদৌড়ির ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।

There's a fox on the field! pic.twitter.com/3FiM2W90yZ