টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস গড়লেন রশিদ খান

প্রকাশিত: ১০:৫৫ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৬৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়ে ইতিহাস গড়েছেন আফগানিস্তানের লেগস্পিনার রশিদ খান। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই কীর্তি গড়েন তিনি।

রশিদ খান দারুণ এই মাইলফলক স্পর্শ করেন ইংল্যান্ডে চলমান দ্য হানড্রেড টুর্নামেন্টের এবারের উদ্বোধনী ম্যাচে। মঙ্গলবার ওই ম্যাচে লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিল লন্ডন স্পিরিট ও ওভাল ইনভিন্সিবলস।

ওভাল ইনভিন্সিবলসের হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করে ২৬ রানে ৩ উইকেট ফেলে দেন রশিদ খান। এতেই ইতিহাস গড়েন তিনি।

এই ম্যাচ শেষে রশিদের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫১টি। ৪৭৮ ইনিংসে তার গড় ১৮.৫৪, স্ট্রাইক রেট ১৬.৯০ এবং ইকোনমি রেট ৬.৫৭। রশিদের নামের পাশে আছে চারটি পাঁচ উইকেটের স্পেলও।

আগামী শনিবার লন্ডন স্পিরিট মুখোমুখি হবে ওয়েলশ ফায়ার-এর বিপক্ষে কার্ডিফে। অন্যদিকে ওভাল ইনভিন্সিবলস একই দিনে খেলবে ম্যানচেস্টার অরিজিনালস-এর বিপক্ষে।

এই ম্যাচে রশিদ খানের কীর্তি শুধু দলের জয়ে অবদান রাখেনি বরং ক্রিকেট ইতিহাসে তার নাম আরও একবার স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে দিয়েছে।

