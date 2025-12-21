আইপিএল খেলা কেম্প চট্টগ্রামের নতুন কোচ
বিপিএলের দ্বাদশ আসর শুরু হতে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই। চট্টগ্রাম এবার খেলবে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির অধীনে, চট্রগ্রাম রয়্যালস নামে। তবে আসর শুরুর আগ মুহূর্তে হেড কোচ পরিবর্তন করেছে দলটি।
শুরুতে দেশীয় কোচ মমিনুল হককে দায়িত্ব দিলেও তাতে পরিবর্তন এনে বিদেশি একজনকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দিয়েছে চট্টগ্রাম।
গতকাল শনিবার নতুন প্রধান কোচের নাম ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম। প্রধান কোচ হিসেবে এবার জাস্টিন মাইলস কেম্পের নাম ঘোষণা করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
৪৮ বছর বয়সী দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই ক্রিকেটার খেলোয়াড়ি জীবনে ছিলেন বোলিং অলরাউন্ডার। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি পেস বোলিংয়ে ছিলেন পারদর্শী।
কেম্প দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে খেলেছেন ৯৭ ম্যাচ। যার মধ্যে রয়েছে ৪টি টেস্ট, ৮৫টি ওয়ানডে ও ৮টি টি-টোয়েন্টি। এছাড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে কেম্পের। খেলোয়াড়ি জীবনে শেষ পেশাদার ম্যাচটি খেলেছেন ২০১৫ সালে।
