দ্বিতীয় টেস্টেও নেই লাথাম, স্যান্টনারই থাকছেন অধিনায়ক

দ্বিতীয় টেস্টেও নেই লাথাম, স্যান্টনারই থাকছেন অধিনায়ক
নিউজিল্যান্ড টেস্ট দলের নিয়মিত অধিনায়ক টম লাথাম কাঁধের চোট থেকে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বুলাওয়াতে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না। এই টেস্টেও কিউইদের নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্যান্টনার।
বাঁহাতি ওপেনার লাথাম প্রথম টেস্ট থেকেও ছিটকে পড়েছিলেন। এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যান তিনি। আশা করা হচ্ছিলো, দ্বিতীয় টেস্টে তিনি খেলতে পারবেন। কিন্তু ম্যাচের আগের দিন ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হতে পারেননি লাথাম।
এ বিষয়ে নিউজিল্যান্ড কোচ রব ওয়াল্টার বলেন, সে (লাথাম) কঠোর পরিশ্রম করছিল এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলার দিকে ভালোভাবেই এগোচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে ফিটনেস টেস্টে পাশ করতে পারেনি। সে ভীষণ হতাশ এবং আমরাও তার জন্য দুঃখিত।
প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্ব দেওয়া মিচেল স্যান্টনার দ্বিতীয় টেস্টেও অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নিউজিল্যান্ডের ৩২তম টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে নাম লিখিয়েছেন বাঁহাতি এই স্পিনার।
এদিকে ব্যাটিং ও ফিল্ডিং কভার হিসেবে অকল্যান্ড এসেসের ব্যাটসম্যান বেভন জ্যাকবসকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২৩ বছর বয়সী জ্যাকবস জোহানেসবার্গে ক্লাব ক্রিকেট খেলছিলেন। স্বল্প সময়ে বুলাওয়েতে পৌঁছান তিনি।
বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় বুলাওয়েতে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।
