ক্ষমতা থাকলে বাবরকে অবশ্যই দলে রাখতাম: ওয়াসিম আকরাম

ক্ষমতা থাকলে বাবরকে অবশ্যই দলে রাখতাম: ওয়াসিম আকরাম
বাবর আজম সর্বশেষ পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২৪ ডিসেম্বরে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ফর্ম ও স্ট্রাইকরেট ভালো না থাকায় এরপর বাদ পড়ে এখন পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে ফিরতে পারেননি ডানহাতি এই ব্যাটার।
মোহাম্মদ রিজওয়ানও একই কারণে দলের বাইরে। সম্প্রতি চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে গেছেন অভিজ্ঞ টপঅর্ডার ফখর জামান। এমতাবস্থায় দলে সিনিয়র ব্যাটারদের অভাব অনুভব করছেন সাবেক ক্রিকেটাররা।
সংকট মোকাবেলায় বাবরকে দলে চাইছেন সাবেক তারকা ওয়াসিম আকরাম। ‘ক্রিকেট পাকিস্তান’কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছেন সাবেক বাঁহাতি পেসার।
ওয়াসিম আকরাম বলেন, ‘যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আমি বাবর আজমকে অবশ্যই দলে রাখতাম। সামনে এশিয়া কাপ, তারপর বিশ্বকাপ, এই সময়ে আমাদের একজন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের দরকার। ২০১৯ সালে সে যখন সারের (সমারসেট) হয়ে খেলেছিল, তখন তার স্ট্রাইক রেট ছিল প্রায় ১৫০। পরিস্থিতি অনুযায়ী সে তার খেলা মানিয়ে নিতে পারে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘১৪০ বা ১৬০ রানের লক্ষ্যে খেলতে হলে, বিশেষ করে বড় দলের বিপক্ষে, আমাদের এমন কাউকে দরকার যে দায়িত্ব নিতে পারে এবং বাকি দশজনকে নেতৃত্ব দিতে পারে। বাবর বিশ্বমানের খেলোয়াড়দের একজন। সে অতীতেও ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করেছে, ভবিষ্যতেও পারবে। ওর এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি এবং পাকিস্তানের জন্য অনেক কিছু দিতে পারে। আমাদের সবাই মিলে তাকে সমর্থন করতে হবে।’
বাবর কত নম্বর পজিশনে খেললে ভালো করার সম্ভাবনা বেশি, এমন প্রশ্নের জবাবে ওয়াসিম আকরাম বলেন, ‘কোচ চাইলে বাবরকে যেকোনো পজিশনে খেলাতে পারেন। তবে আমার মতে, তার জন্য তিন নম্বরই আদর্শ। তবে ম্যাচের পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যেমন, যদি ইনিংসে অনেক ওভার বাকি থাকে, তাহলে অন্য কেউ ওপেন করতে পারে।’
বাবরের সাম্প্রতিক ফর্ম আশানুরূপ নয়। শেষ ১০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাত্র ২৩৬ রান করেছেন তিনি, গড় ২৬। কোনো হাফসেঞ্চুরি নেই। এছাড়া শেষ পাঁচ ইনিংসের তিনটিতে দুই অংক স্পর্শ করতে পারেননি।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাবর। ওই আসরে দলের পারফরম্যান্স ছিল খুবই হতাশাজনক। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দলের কাছেও হেরেছিল বাবররা। ওই টুর্নামেন্টের পর পিসিবি দলকে তরুণ নেতৃত্বের দিকে ধাবিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।
তবে অভিজ্ঞতা ও স্থিতিশীলতার দিক বিবেচনায় ওয়াসিম আকরামের মতে, এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে বাবরের মতো একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়া দরকার।
