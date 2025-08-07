  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০৩:৪৩ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
৪২ মাস পর ফিরেই জিম্বাবুয়ের হাল ধরার চেষ্টায় টেইলর

ফিক্সিংয়ের অপরাধে ২০২২ সালে সাড়ে তিন বছরের (৪২ মাস) জন্য ব্রেন্ডন টেইলরকে নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। সেই নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আজ বৃহস্পতিবার ফের জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটে ফিরেছেন টেইলর।

৩৯ বছর বয়সী উইকেটরক্ষক ব্যাটার ক্রিকেটে ফিরেছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে। এদিন টস জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিম্বাবুয়ে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে (zimbabwe vs new zealand) এদিন ব্রায়ান বেনেটের সঙ্গে জিম্বাবুয়ের ইনিংস ওপেন টেইলর। ওপেনার ব্রায়ান ৯ বলে খেলেও রানার খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন। পরবর্তীতে উইকেটে আসা দুই ব্যাটার নিক উইলচ ও শন উইলিয়ামসও দ্রুত বিদায় নেন। ৪৩ রানেই ৩ উইকেটে হারায় জিম্বাবুয়ে।

দলের বিপদের দিনে হাল ধরার চেষ্টা করছেন টেইলর (brendan taylor)। প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করছেন তিনি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ৭১ বলে খেলে ২৩ রানে অপরাজিত আছেন টেইলর। তার সঙ্গে উইকেটে আছেন অধিনায়ক ক্রেইগ আরবিন। জিম্বাবুয়ের সংগ্রহ ২২ ওভারের খেলা শেষে ৩ উইকেটে ৪৯ রান।

