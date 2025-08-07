টেইলরের লড়াইয়ের পরও ১২৫ রানে অলআউট জিম্বাবুয়ে

টেইলরের লড়াইয়ের পরও ১২৫ রানে অলআউট জিম্বাবুয়ে
নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে প্রায় তিন বছর ফিরেছেন জাতীয় দলে। ফিরেই লড়াই উপহার দিলেন অভিজ্ঞ ব্রেন্ডন টেইলর। দলের বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ১০৭ বল খেলেছেন। করেছেন ৪৪ রান। তবু প্রথম ইনিংসে ১২৫ রানে গুটিয়ে গেছে জিম্বাবুয়ে।
নিউজিল্যান্ড পেসার ম্যাট হেনরি আর অভিষিক্ত জাকারি ফকস মিলেই স্বাগতিকদের ধসিয়ে দিয়েছেন। হেনরি ৫টি আর ফকস নেন ৪টি উইকেট।
বুলাওয়েতে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেওয়াই যেন কাল হয়েছে জিম্বাবুয়ের। ধীর গতিতে ব্যাটিং করেও উইকেট সামলে রাখতে পারেনি স্বাগতিকরা।
টেইলরের লড়াইয়ে ৪ উইকেটে ৮৩ রান পর্যন্ত গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু টেইলর ফেরার পর আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। ৪২ রানে শেষ ৫ উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। তাফাজওয়া টিসিগা ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।
