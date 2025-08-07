  2. খেলাধুলা

এনসিএল টি-টোয়েন্টি খেলবেন তামিম, মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
এনসিএল টি-টোয়েন্টি খেলবেন তামিম, মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহ
তামিম, মুশফিক ও মাহমুদউল্লাহ/ ছবি: সংগৃহীত

যদিও এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। তারপরও বাংলাদেশের সাথে নেদারল্যান্ডসের টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিয়েই এখন যত কথাবার্তা। 

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়া কাপের এবারের আসর বসবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। তারও আগে ৩০ আগস্ট শুরু বাংলাদেশ আর নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

এর মধ্যেও আসন্ন এনসিএল টি-টোয়েন্টি আসর নিয়ে অনেক হৈ চৈ, শোরগোল। বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটি প্রধান আকরাম খান তার নিজ শহর চট্টগ্রামে এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে প্রায় দিনই গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতেই প্রচারমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এনসিএল টি-টোয়েন্টি খেলবেন পঞ্চপাণ্ডবের তিন তারকা তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

কিন্তু তারা তো জাতীয় দলের হয়ে আর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলেন না, এনসিএলে তাদের সত্যিই দেখা যাবে? এ ব্যাপারে বিসিবি পরিচালক ও টুর্নামেন্ট কমিটি চেয়ারম্যান আকরাম খানের মন্তব্য, ‘আশা করছি ওরা তিনজন খেলবে। তামিমের সঙ্গে কথা হয়েছে, তামিম খেলবে। মুশফিক খুব সম্ভবত সিলেটের হয়ে খেলার জন্য অনুরোধ করেছে। ও (মুশফিক) মনে হয় সিলেটের হয়ে খেলতে চায়। রিয়াদ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেনি মানে নির্বাচকদের বলেনি। কিন্তু খুব সম্ভবত ও খেলবে, খেলা উচিত।’

আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হবে ঘরোয়া ক্রিকেটের জমজমাট এনসিএল টি-টোয়েন্টি আসর।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।