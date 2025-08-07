  2. খেলাধুলা

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

বেড়েছে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
বেড়েছে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজের আবহেই শুরু হচ্ছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টির আসর। জাতীয় দলে না থাকলেও এবারের টুর্নামেন্টে মাঠ কাঁপাতে দেখা যাবে তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম আর মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে।

৩০ আগস্ট শুরু বাংলাদেশ আর নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হবে ঘরোয়া ক্রিকেটের জমজমাট এনসিএল টি-টোয়েন্টি আসর।

এরইমধ্যে ভেন্যুও অনেকটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে খেলা নেই। খেলা হবে সিলেট, বগুড়া আর রাজশাহীতে। সিলেটে হতে পারে দিবারাত্রির ম্যাচও।

টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান আজ (বৃহস্পতিবার) গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপে ভেন্যুর পাশাপাশি উইকেট ও খেলোয়াড়দের আর্থিক বিষয় নিয়েও কথা বলেছেন।

ভালো উইকেটে খেলা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকরাম বলেন, ‘অবশ্যই ভালো উইকেটে খেলাতে চাই। টি-টোয়েন্টিতে যেন রান হয় ওই জিনিসটা আমাদের মাথায় আছে।’

ভালো উইকেটের পাশাপাশি ক্রিকেটারদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর অঙ্গীকারও বিসিবি কর্তা আকরাম খানের কণ্ঠে, ‘আমরা ভালো দিতে যাচ্ছি। আপনারা জানেন, গতবার ওদের ম্যাচ ফি ছিল ২৫ হাজার। সেটা আমরা এবার ৪০ হাজার করেছি। পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছি।’

এআরবি/এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।