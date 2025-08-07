  2. খেলাধুলা

প্রথম দিনই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিউজিল্যান্ডের হাতে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
প্রথম দিনই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিউজিল্যান্ডের হাতে

জিম্বাবুয়ের সান্ত্বনা কেবল শেষ বিকেলে উইল ইয়ংকে ফেরানোয়। বুলাওয়ে টেস্টের প্রথম দিনই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। জিম্বাবুয়েকে ১২৫ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১ উইকেটে ১৭৫ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে কিউইরা। লিড ৪৯ রানের।

ডেভন কনওয়ে আর উইল ইয়ং উদ্বোধনী জুটিতেই জিম্বাবুয়ের রান পা করে ফেলেছেন। ইয়ং আউট হয়েছেন ৭৪ করে। কনওয়ে ৭৯ আর নাইটওয়াচম্যান জ্যাকব ডাফি ৮ রানে অপরাজিত আছেন।

এর আগে লড়াই করলেও জিম্বাবুয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেননি নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে প্রায় তিন বছর পর জাতীয় দরে ফেরা ব্রেন্ডন টেইলর। দলের বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ১০৭ বল খেলেছেন। করেছেন ৪৪ রান। তবু প্রথম ইনিংসে ১২৫ রানে গুটিয়ে গেছে জিম্বাবুয়ে।

নিউজিল্যান্ড পেসার ম্যাট হেনরি আর অভিষিক্ত জাকারি ফকস মিলেই স্বাগতিকদের ধসিয়ে দিয়েছেন। হেনরি ৫টি আর ফকস নেন ৪টি উইকেট।

বুলাওয়েতে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেওয়াই যেন কাল হয়েছে জিম্বাবুয়ের। ধীর গতিতে ব্যাটিং করেও উইকেট সামলে রাখতে পারেনি স্বাগতিকরা।

টেইলরের লড়াইয়ে ৪ উইকেটে ৮৩ রান পর্যন্ত গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু টেইলর ফেরার পর আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। ৪২ রানে শেষ ৫ উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। তাফাজওয়া টিসিগা ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।