অস্ট্রেলিয়ায় আজ যাচ্ছে প্রথম বহর, অধিনায়ক সোহান যাবেন কাল

অস্ট্রেলিয়ায় আজ যাচ্ছে প্রথম বহর, অধিনায়ক সোহান যাবেন কাল
একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ও একটি চারদিনের ম্যাচ খেলার জন্য আজ (বৃহস্পতিবার) রাতেই অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কথা বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে ‘এ’ দলের ক্রিকেটারদের ওঠার কথা অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে।
তবে একসঙ্গে নয়, ‘এ’ দলের বহর যাবে দুই ভাগে। প্রথম বহর আজ এবং দ্বিতীয় বজর যাবে আগামীকাল শুক্রবার একই সময়ে। অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান আজ যাচ্ছেন না। তিনি যাবেন দ্বিতীয় বহরে। তিনি নিজে জাগোনিউজকে জানিয়েছেন এ তথ্য।
বাংলাদেশ জাতীয় দলের ব্যবস্থাপনায় প্রায় সব বিদেশি। আর বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হেড কোচ, পেস বোলিং কোচ থেকে শুরু করে ফিজিও, ট্রেনার সবাই বাংলাদেশী।
হেড কোচ মিজানুর রহমান বাবুল। সহকারি কোচ জাতীয় দলের সাবেক পেসার নাজমুল। এছাড়া ট্রেনার ইফতি। সেভাবে কোন ব্যাটিং কোচ নেই। ফিল্ডিং কোচ হলেন আশিক। আর ফিজিও সিবা।
অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশ ‘এ’ দল
কাজী নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ সাইফ হাসান, মোহাম্মদ নাইম (নাইম শেখ), জিসান আলম, মাহিদুল ইসলাম, ইয়াসির আলি চৌধুরী, আফিফ হোসেন ধ্রুব, তোফায়েল আহমেদ, মোহাম্মদ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রাকিবুল হাসান, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, নাঈম হাসান, মুশফিক হাসান, রিপন মন্ডল ও হাসান মাহমুদ।
টপ অ্যান্ড টি-২০ তে বাংলাদেশের ম্যাচের সূচি
|
তারিখ
|
প্রতিপক্ষ
|
ভেন্যু
|
১৪ আগস্ট
|
পাকিস্তান এ
|
টিআইও, ডারউইন
|
১৬ আগস্ট
|
নেপাল
|
ডিএক্সই এরেনা, ডারউইন
|
১৭ আগস্ট
|
পার্থ স্কোরচার্স
|
টিআইও, ডারউইন
|
১৯ আগস্ট
|
নর্দার্ন টেরিটরি স্ট্রাইক
|
ডিএক্সই এরেনা, ডারউইন
|
২১ আগস্ট
|
মেলবোর্ন স্টার্স
|
ডিএক্সই এরেনা, ডারউইন
|
২৩ আগস্ট
|
অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্স
|
ডিএক্সই এরেনা, ডারউইন
|
২৪ আগস্ট
|
সেমিফাইনাল ও ফাইনাল
|
ডিএক্সই এরেনা, ডারউইন
চারদিনের একমাত্র ম্যাচের সূচি
|
২৮-৩১ আগস্ট
|
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া
|
নির্ধারিত নয়
এআরবি/আইএইচএস