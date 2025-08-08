  2. খেলাধুলা

পরের ১৫-২০ বছরও চেন্নাইয়েই থাকব: ধোনি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৯ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
বয়সটা বসে নেই। গত মাসে ৪৪তম জন্মদিন পালন করেছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। এই পরিস্থিতিতে ধোনিভক্তদের মনে একটাই প্রশ্ন। আর কত বছর তাকে খেলতে দেখা যাবে? আগামী বছরও কি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে মাঠে নামবেন ধোনি?

কৌতুহলী এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ধোনি নিজেই। যদিও কতদিন খেলবেন সেটা স্পষ্ট করেননি, তবে জানিয়েছেন পরের ১৫-২০ বছর চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গেই থাকতে চান।

সম্প্রতি চেন্নাইয়ে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ধোনি। সেখানেই তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি আগামী মৌসুমেও আইপিএলে খেলবেন? জবাবে ধোনি বলেন, আমি সব সময় বলেছি, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এখনও অনেক সময় আছে। কিন্তু আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন আবার হলুদ জার্সি পরব কি না, তা হলে বলব, আমি সবসময় হলুদ জার্সিই পরব। সেটা আমি খেলোয়াড় হিসাবে পরছি কি না, তা অন্য বিষয়।

তার পরেই ধোনি চেন্নাইয়ে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, আমি চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গেই থাকব। পরের ১৫-২০ বছরও চেন্নাইয়েই থাকব।

গত তিন বছর ধরে আইপিএল থেকে ধোনির অবসরের জল্পনা চলছে। ২০২৩ সালে চেন্নাইকে পঞ্চমবারের জন্য আইপিএল জেতানোর পর ধোনি জানিয়েছিলেন, সমর্থকদের কথা ভেবে আরও এক বছর খেলতে চান।

গত দুই মৌসুমে ধোনির খেলা দেখে বোঝা গিয়েছে, তার সমস্যা হচ্ছে। হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ সময় ব্যাট করতেও সমস্যা হয় তার। তারপরেও ধোনি খেলছেন। গত মৌসুমে চোটের কারণে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ছিটকে যাওয়ার পর আবার ধোনিকে অধিনায়ক করে চেন্নাই। ধোনি জানিয়েছেন, আগামী মৌসুমে আবার রুতুরাজই অধিনায়ক হিসাবে ফিরবেন। তবে ধোনি আগামী মৌসুমেও খেলবেন কি খেলবেন না, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

