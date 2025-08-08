বিশাল জয়ে লিগসেরা হয়েই ফাইনালে বাংলাদেশ

বিশাল জয়ে লিগসেরা হয়েই ফাইনালে বাংলাদেশ
জিম্বাবুয়েতে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে ১৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। এই ম্যাচে যুবাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। অর্থাৎ লিগ পর্বের ৬ ম্যাচের ৫টিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। এতে টেবিলের শীর্ষে থেকেই ফাইনালে খেলতে যাচ্ছে লাল-সবুজ বাহিনী।
শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আজিজুল হাকিম তামিমদের প্রতিপক্ষ সিরিজের শক্তিশালী দল দক্ষিণ আফ্রিকা। আগামী রোববার ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে হারারে স্পোর্টস ক্লাবে।
আজ শুক্রবার হারারেতে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২৮৪ রান করে বাংলাদেশ। জবাবে জিম্বাবুয়ে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ৩৫ ওভারে ১২৪ রানে। বাংলাদেশের রিজান হাসান ৯ আর আজিজুল হাকিম ২৫ রান খরচায় নেন ৩টি করে উইকেট।
বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৮ বলে ৭৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ওপেনার রিফাত বেগ। শেষদিকে দেবাশিষ দেবার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে পুঁজি বড় করে বাংলাদেশ। ১৩ বলে ৩৪ রান করেন তিনি। তার সঙ্গে ৪৪ বলে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন ফরিদ হাসান।
এছাড়া ৪৫ বলে ৩৭ রান করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম ৬৫ বলে ৩৪ ও রিজান হাসান ২৯ বলে ৩০ রান করেন।
জিম্বাবুয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৮ বলে ৪৭ রান করেন বেনি জুজে। এছাড়া মাইকেল ব্লিগনট ৩৪ বলে ৩০, মার্শাল মাশাভা ৩৫ বলে ১৬ রান করেন। বাকিদের কেউ দুই অংকের ঘর স্পর্শ করতে পারেননি।
এমএইচ/এএসএম