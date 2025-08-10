নতুন দল ময়মনংসিংহ, বিসিবির সভায় আরও যেসব সিদ্ধান্ত হলো

  2. খেলাধুলা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
বিদায় ঢাকা মেট্রোপলিটন। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ঢাকা মেট্রোপলিটন নামের কোনো দলকে আর অংশ নিতে দেখা যাবে না। কারণ ঢাকা মেট্রোকে বাদ দিয়ে আগামীতে জাতীয় লিগে খেলবে ময়মনসিংহ বিভাগ। বিসিবির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার রাতে বিসিবি পরিচালক পর্ষদের সভা শেষে বোর্ড পরিচালক ও মিডিয়া কমিটি প্রধান ইফতিখার রহমান মিঠু এ তথ্য জানিয়েছেন।

মিঠু জানান, এখন থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন নামে আর কোনো দল জাতীয় লিগের ৪ দিনের আসরে খেলবে না। তার বদলে ময়মনসিংহ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে আগামী মাসে যে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে, তার ফিকশ্চার হয়ে গেছে। তাই এবার এনসিএল টি-টোয়েন্টি আসরে থাকবে না ময়মনসিংহ বিভাগ।

সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে বসে জুমে বিসিবির মিটিং করলেন। ১৪ থেকে ১৫ এজেন্ডার সেই বোর্ড সভা চলল রাত ৯টা পর্যন্ত। তারপর প্রেস কনফারেন্সে আসলেন ৩ পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম, ইফতিখার রহমান মিঠু ও শফিকুল ইসলাম স্বপন। তারা শনিবারের বোর্ড সভায় নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

প্রথমেই জানানো হলো, জাতীয় দলের তারকা নারী ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমার বাড়ি নির্মাণ করে দেবে বিসিবি। তার বাড়ি নির্মাণে যত টাকা খরচ হবে, সমুদয় খরচ বহন করবে বিসিবি।

এছাড়া বিপিএলের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিপিএলের পূর্ববর্তী আসর, মানে গতবারের আসরে যে সব পেমেন্টের প্রতিশ্রুতি ছিল, বিসিবির বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ তার সমুদয় পাওনা পরিশোধ করে দেবে। এর মধ্যে আছে চিটাগং কিংসের হেড কোচ শন টেইটের পেমেন্ট পরিশোধ করে দেবে বিসিবি। পাশাপাশি রাজশাহীর হোটেল বিল যে পাওনা ছিল, সেটাও পরিশোধ করবে বিসিবি।

এর বাইরে বিসিবির সভায় আরও একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেটা কী? প্রথমে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র ড্রাফটে যে সব ক্রিকেটারের নাম উঠে আসে বা যারা ড্রাফটে বিভিন্ন দলে নাম লিখিয়েছেন, তাদের কারো পাওনা বাকি থাকলে তা পরিশোধ করে দেবে বিসিবি।

কিন্তু নতুন সিদ্ধান্ত হলো, ড্রাফটের বাইরে যে সব ক্রিকেটার, কোচ ও অন্যান্য সাপোর্টিং স্টাফদের পাওনা বাকি আছে; এখন সেই ডিরেক্ট সাইন করা খেলোয়াড় ও কোচদের পাওনা অর্থটাও দেবে বিসিবি। জানিয়েছেন ইফতিখার রহমান মিঠু। এর বাইরে যে সব বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ডিফল্টার’ অর্থাৎ খেলোয়াড়দের দেনা-পাওনা নিয়ে ঝামেলা করেছে, তাদের ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়ায় যাবে বিসিবি।

অস্ট্রেলিয়ার কিউরেটর টনি হেমিংসকেও আগামী ২ বছরের জন্য আনতে যাচ্ছে বিসিবি। বিসিবি মিডিয়া কমিটি চেয়ারম্যান ইফতিখার রহমান মিঠু জানান, ‘আমরা টনি হেমিংসকে ২ বছরের জন্য আনতে যাচ্ছি।’ তিনি কার জায়গায় কাজ করবেন? শোনা যাচ্ছে, শেরে বাংলার প্রধান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার জায়গায় আনা হচ্ছে টনি হেমিংসকে।

ইফতিখার রহমান আরও জানান, ‘আমরা হেমিংসকে হেড অফ টার্ফ ম্যানেজমেন্ট হিসেবে আনছি। গামিনি একা নন, দেশের সব কিউরেটর তার অধীনে থাকবেন। তার অধীনে গ্রাউন্ডস কমিটির আলাদা উইং কাজ করবে। আর গামিনি কোথায় থাকবেন, না থাকবেন; কিছুদিন অপেক্ষা করুন, জানতে ও দেখতে পাবেন।’

এছাড়া সভায় আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, আইসিসির ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের সাবেক জেনারেল ম্যানেজার অ্যালেক্স মার্শালকে বিসিবি অ্যান্টি করাপশন ইউনিট (আকু)-এর পরামর্শক হিসেবে এক বছরের জন্য আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এআরবি/এমএমআর/এমএস

