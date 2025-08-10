হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট পদে হেমিংস, গামিনির ভবিষ্যৎ কী?
অস্ট্রেলিয়ার কিউরেটর টনি হেমিংসকে আগামী ২ বছরের চুক্তিতে আনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি। শনিবার বোর্ড সভা শেষে বিসিবি মিডিয়া কমিটি চেয়ারম্যান ইফতিখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন এই তথ্য।
কিন্তু হেমিংস কার জায়গায় কাজ করবেন? শোনা যাচ্ছে, শেরে বাংলার প্রধান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভার জায়গায় আনা হচ্ছে টনি হেমিংসকে।
ইফতিখার রহমান জানান, ‘আমরা হেমিংসকে হেড অফ টার্ফ ম্যানেজমেন্ট হিসেবে আনছি। গামিনি একা নন, দেশের সব কিউরেটর তার অধীনে থাকবেন। তার অধীনে গ্রাউন্ডস কমিটির আলাদা উইং কাজ করবে। আর গামিনি কোথায় থাকবেন, না থাকবেন; কিছুদিন অপেক্ষা করুন, জানতে ও দেখতে পাবেন।’
ইফতিখার রহমানের কথায় একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, বিসিবিতে হয়তো গামিনি-অধ্যায় শেষ হতে যাচ্ছে।
জানা গেছে, গামিনির সঙ্গে এক বছরের চুক্তি থাকলেও তা তিন মাসের মধ্যে বাতিল হতে পারে। কেননা মিরপুর শেরে বাংলার পিচ ম্যানেজমেন্টে গামিনির অদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন অনেক বছর ধরেই।
এখন বিসিবির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা। শেরে বাংলার পিচ কি শুধু গামিনির জন্যই এমন লো অ্যান্ড স্লো, পুরো দায় কি তার? নাকি মাটি বা আবহাওয়ার কারণে এমন; সেটিও নিশ্চয়ই বিবেচনা করবে বিসিবি। তারপর আসবে সিদ্ধান্ত।
