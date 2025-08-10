জয়রথ ছুটছেই অস্ট্রেলিয়ার, সম্ভাবনা তৈরি করেও হার দক্ষিণ আফ্রিকার

জয়রথ ছুটছেই অস্ট্রেলিয়ার, সম্ভাবনা তৈরি করেও হার দক্ষিণ আফ্রিকার
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে অদম্য হয়ে উঠছে অস্ট্রেলিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানে জেতার পর এবার ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও জয় দিয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের সিরিজ শুরু করেছে অসিরা। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
আজ রোববার আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৮ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা তুলতে পারে ৯ উইকেটে ১৬১ রান।
এক পর্যায়ে ম্যাচ জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৪ ওভারের খেলা শেষে ৩ উইকেটে ১১৯ রান করেছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু এরপর হঠাৎ করে তাদের ব্যাটিং লাইনআপ ধসে পড়ে। ৩ রানের ব্যবধানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে প্রোটিয়ারা। শেষ পর্যন্ত ওপেনার রায়ান রিকেল্টন (৫৫ বলে ৭১ রান) একার লড়াই কাজে আসেনি দক্ষিণ আফ্রিকার।
রিকেল্টন ছাড়া ত্রিস্টান স্টাবস ২৭ বলে ৩৭ রান করেন। বাকিদের কেউ ২০ রানের ঘরও স্পর্শ করতে পারেননি।
অন্য দিকে আগে ব্যাট করা অস্ট্রেলিয়া ৭৫ রানেই হারিয়ে ফেলেছিল ৬ উইকেট। এরপর টিম ডেভিডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়েই এতটা বড় পুঁজি গড়ে স্বাগতিকরা। ৫২ বলে ৮৩ রানের (৮ ছক্কা ও ৪ চার) ইনিংস খেলেন তিনি। ডেভিডের এই ইনিংসে অবদান আছে দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডারদেরও। কেননা ব্যক্তিগত ৫৬ রানের মাথায় সেনুরান মুথুসামির বলে ডেভিডের একটি সহজ ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন ফিল্ডার স্টাবস।
ডেভিড ছাড়া ১৩ বলে ৩৫ রান করেন ক্যামেরন গ্রিন। শেষ দিকে ডেভিডকে সঙ্গ দেওয়া বেন ডোয়ারশুস করেন ১৯ বলে ১৭। বাকিদের কেউ ২০ রানের ঘর স্পর্শ করতে পারেননি।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে জস হ্যাজেলউড ২৭ আর বেন ডোয়ারশুস ২৬ রানে ৩টি করে উইকেট শিকার করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মাত্র ২০ রানে ৪ উইকেট দখল করেন কেউনা মাফাকা (Australia vs Soutf Africa) ।
