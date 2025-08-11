র্যাংকিংয়ে আবারও ১০ নম্বরে নেমে গেলো বাংলাদেশ
পতন যেন ঘিরে ধরেছে বাংলাদেশকে। গত কয়েক বছর তুলনামূলক ভালো ফরম্যাট ওয়ানডেতেও ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। যার প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আইসিসির টিম র্যাংকিংয়ে।
গেল জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের মাত্র একটি ওয়ানডেতে জিতে র্যাংকিংয়ে ১০ নম্বর থেকে ৯ নম্বরে উঠেছিল বাংলাদেশ। অন্য দলগুলোর ভালো খেলার ভীড়ে মাঠে না নেমেও ফের ১০ নম্বরে নেমে গেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।
আজ সোমবার আইসিসির হালানাগাদ র্যাংকিংয়ে দেখা গেছে বাংলাদেশকে এক ধাপ নিচে নামিয়ে ৯ নম্বরে উঠে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
আইসিসির হালনাগাদ র্যাংকিং/ছবি: সংগৃহীত
র্যাকিংয়ে ক্যারিবীয়দের এগিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে গতকাল রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ উইকেটের জয়। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের পর এই প্রথম এশিয়ান জায়ান্টদের বিপক্ষে জিতেছে ক্যারিবীয়রা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হারের পর বাংলাদেশের মতো এক ধাপ অবনতি হয়েছে পাকিস্তানেরও। ৪ নম্বর থেকে নেমে গিয়ে বর্তমানে পাকিস্তান অবস্থান করছে ৫ নম্বরে। এক ধাপ উন্নতি করে পাকিস্তানের জায়গা দখল করেছে শ্রীলঙ্কা।
২০০৬ সালের পর এক টানা দেড় যুগ র্যাংকিংয়ে দুই অংকে নামেনি বাংলাদেশ। কিন্তু চলতি বছরের মে মাসে ১০ নম্বরে নেমে যায় লাল-সবুজ বাহিনী।
এরপর একটি ম্যাচ জয়ের কল্যাণে গেল জুলাইয়ে নয় নম্বরে ওঠার এবার আবারও পতন হলো বাংলাদেশের।
