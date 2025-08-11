  2. খেলাধুলা

ধর্ষণের অভিযোগ, ঘরোয়া ক্রিকেটে নিষিদ্ধ ভারতীয় পেসার

প্রকাশিত: ০৬:০৫ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
আইপিএলের সর্বশেষ আসরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) হয়ে দারুণ পারফর্ম করে আলোচনায় এসেছিলেন পেসার যশ দয়াল। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি শেষ হওয়ার পরও গেল কয়েক মাস ধরেই সংবাদের শিরোনাম হচ্ছেন তিনি। তবে এসব শিরোনাম মোটেও তার জন্য স্বস্তির নয়। বেঙ্গালুরুর এই পেসারের দুটি পরপর দুটি ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। থানায় মামলাও হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনে আইনি জটিলতায় পড়ার এবার পেশাগত জীবনও ঝুঁকিতে পড়েছে দয়ালের। অভিযোগ তদন্তাধীন থাকায় দয়ালের ওপর উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রাজস্থান হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় তাকে লিগের বাইরে থাকার নির্দেশ দেয় উত্তর প্রদেশে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ইউপিসিএ)।

এ বছরের নিলামে ৭ লাখ রুপিতে দয়ালকে দলে ভেড়ায় গোরখপুর লায়ন্স। কিন্তু ২৭ বছর বয়সী এই পেসারের সার্ভিস পাবে না দলটি।

ভারতীয় গণমাধ্যম দৈনিক জাগরণের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউপিসিএ দয়ালকে খেলা থেকে বিরত থাকতে বললেও গোরখপুর লায়ন্সের মালিক গৌর সন্সের কর্ণধার বিশেষ গৌর জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

এর আগে গত ৬ জুলাই ২৭ বছর বয়সী দয়ালের বিরুদ্ধে প্রথম এফআইআর দায়ের হয় গাজিয়াবাদ জেলার ইন্দিরাপুরাম থানায়। অভিযোগে বলা হয়েছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে তিনি এক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। পরে প্রতারণা করেছেন।

অভিযোগকারীর দাবি, পাঁচ বছর আগে তাদের পরিচয় হয় এবং দয়াল তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন, দয়াল বারবার বিয়ের প্রস্তাব পিছিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে পারেন যে, দয়াল আরও অন্যান্য নারীর সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

