টি-২০তে বিশ্বরেকর্ড মাফাকার, ভাঙলেন ১৬ বছরের রেকর্ড

প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে জোড়া রেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ পেস বোলার কোয়েনা মাফাকা। ১৬ বছরের পুরনো একটি বিশ্বরেকর্ডও ভেঙে দিয়েছেন বাঁ-হাতি এই ক্রিকেটার।

প্রথম টি-২০ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৭ রানে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। হারলেও রেকর্ড থেমে থাকেনি। এ ম্যাচেই বিশ্বরেকর্ড করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ ফাস্ট বোলার কোয়েনা মাফাকা। নিজ দেশের ওয়েন পার্নেলের রেকর্ড ভাঙেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪ ওভার বোলিং করে ২০ রানে ৪ উইকেট নেন মাফাকা। ম্যাচের দিন তার বয়স ছিল ১৯ বছর ১২৪ দিন। আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আর কোনও বোলার এত কম বয়সে ২০ ওভারের ক্রিকেটে ৪ উইকেট পাননি।

২০০৯ সালে পার্নেল ১৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ওই সময় তার বয়স ছিল ১৯ বছর ৩১৮ দিন। ১৬ বছর ধরে তিনি ছিলেন টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বোলার, যার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেট নেয়ার রেকর্ড ছিল। তার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন মাফাকা।

এ তালিকায় তৃতীয় স্থানে চলে গেলেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ ওয়াসিম। তিনি ২০২১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৪০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। ওই সময় তার বয়স ছিল ২০ বছর ১১০ দিন।

রোববারের ম্যাচে মাফাকা আউট করেছেন টিম ডেভিড, মিচেল ওয়েন, বেন দারশুইস এবং অ্যাডাম জাম্পাকে। তিনিই হলেন বিশ্বের প্রথম ‘টিনএজ’ বোলার যিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০ ওভারের ক্রিকেটে ৪ উইকেট নিলেন।

পাকিস্তানের শাদাব খান ২০২১ সালে ২৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সে সময় তার বয়স ছিল ২৩ বছর ৩৮ দিন। এতদিন তিনিই ছিলেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নেওয়া সর্বকনিষ্ঠ বোলার। তার রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছেন মাফাকা।

