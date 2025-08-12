সবার আগে ৬০০ উইকেটের মালিক হলেন শেন ওয়ার্ন

সবার আগে ৬০০ উইকেটের মালিক হলেন শেন ওয়ার্ন
ক্রিকেটের ইতিহাসে কতশত রেকর্ড আছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই খেলাটির ইতিহাস এত সমৃদ্ধ, প্রতিদিনই কোনো না কোনো রেকর্ড কিংবা কোনো না কোনো ক্রিকেটারের জন্মদিন থাকবেই।
প্রায় দেড়শ বছরের আধুনিক ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখানোর মতো ক্রিকেটারের অভাব নেই। অনেকেই নিজ নিজ গৌরবে উজ্জ্বল। কিন্তু এর মধ্যে এমন কয়েকজন ক্রিকেটার ছিলেন, যারা একেবারেই বিরলতম। যাদের মধ্যে একজন শেন ওয়ার্ন। লেগ স্পিনকে কিংবদন্তীর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মূল কারিগর তিনি। যার হাত থেকে বেরিয়েছিল, ‘ডেলিভারি অব দ্য সেঞ্চুরি’।
শেন ওয়ার্নের হাত ধরেই রচিত হয়েছিল বোলারদের ইতিহাসে অনেকগুলো মাইলফলক। যার একটি হলো, টেস্ট ক্রিকেটে সবার আগে ৬০০ উইকেট নেয়ার কৃতিত্ব। যদিও শেষ পর্যন্ত বোলারদের তালিকায় শীর্ষে থাকতে পারেননি তিনি। মুত্তিয়া মুরালিধরন ৮০০ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে ঠাঁই করে নিয়েছেন।
তবে, শেন ওয়ার্ন যে পথ দেখিয়েছেন, সে পথেই হেঁটেছেন মুরালিধরন কিংবা জেমস অ্যান্ডারসনরা।
২০০৫ সালের আজকের এই দিনেই (১১ আগস্ট) ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ঐতিহাসিক মুহূর্তটির জন্ম দিয়েছিলেন ওয়ার্ন। ইংলিশ ব্যাটার মার্কাস ট্রেসকোথিককে আউট করে তিনি ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে নিয়েছিলেন ৬০০তম উইকেট।
এই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেই শেন ওয়ার্ন সেই বিখ্যাত ডেলিভারি, বল অব দ্য সেঞ্চুরি করেছিলেন ১৯৯৩ সালে, মাইক গ্যাটিংয়ের বিপক্ষে। ২০০৫ সালে তার শিকার মার্কাস ট্রেসকোথিক।
তবে এই উইকেটটি ছিল ১৯৯৩ সালের সেই অসাধারণ বলের তুলনায় অনেকটা এলোমেলো। সুইপ শট খেলতে গিয়ে ট্রেসকোথিক বলটি ব্যাটের পিছনে লাগান এবং সেটি তার উরুতে লেগে উঠে যাওয়ার পর উইকেটরক্ষক অ্যাডাম গিলক্রিস্ট একটি দুর্দান্ত জাগলিং ক্যাচ তালুবন্দী করেন।
৭০৮ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেন শেন ওয়ার্ন। তাকে ২০০৭ সালে এসে পেছনে ফেলেন মুরালিধরন। ২০১০ সালে গল টেস্টে ভারতের বিপক্ষে ৮ উইকেট নিয়ে ৮০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন এবং টেস্ট থেকেও অবসরের ঘোষণা দেন।
১৯৭৭: হেডিংলেতে জিওফ্রে বয়কটের ১০০তম সেঞ্চুরি
১৯৭৭ সালে এই দিনে আরও একটি মাইলফলক রচিত হয়। লিডসের হেডিংলিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে ১০০তম সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন। তিনি প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ম্যাচে (প্রথম শ্রেণিসহ) ১০০তম শতরানের কৃতিত্ব অর্জন করেন।
বয়কট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই ইনিংসে ১৯১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। চারদিন পর, মাইক হেন্ড্রিকের বলে রডনি মার্শের ক্যাচ ধরে ইংল্যান্ডকে এক ইনিংস ও ৮৫ রানের ব্যবধানে জয় এনে দেন ডেরেক র্যান্ডাল। যার ফলে তারা অ্যাশেজ পুনরুদ্ধার করে।
জিওফ্রে বয়কট ক্যারিয়ার শেষ করেন নিজের নামের পাশে মোট ১৭৪টি সেঞ্চুরি লিখে। এর মধ্যে টেস্টে (প্রথম শ্রেণিসহ) সেঞ্চুরির সংখ্যা ১৭৩টি এবং ওয়ানডেতে মাত্র একটি সেঞ্চুরি করেন তিনি।
আইএইচএস/