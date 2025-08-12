চেন্নাইকে আগেভাগেই সবকিছু খোলসা করতে বললেন অশ্বিন
আইপিলের আগামী চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে) তাকে ধরে রাখবে নাকি ছেড়ে দেবে, এ বিষয়ে দলের কাছ থেকে স্পষ্ট বার্তা চেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যদি দলের পরিকল্পনায় না থাকেন, তাহলে ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াতেও কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন ডানহাতি অভিজ্ঞ স্পিনার। ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো সূত্রের বরাতে এটি জানতে পেরেছে।
গত বছরের মেগা নিলামে ৯.৭৫ কোটি রুপিতে চেন্নাইয়ে ফেরা অশ্বিন মৌসুমে ১৪ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতে খেলেছেন। দীর্ঘ ৮ বছর পর নিজ শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরেছিলেন তিনি। ২০০৯ সালে অভিষেকের পর এ বছরই প্রথম ১২টির কম ম্যাচ খেলেছেন অশ্বিন। পাশাপাশি এটিই ছিল ডানহাতি স্পিনারের সবচেয়ে বেশি রান খরচের মৌসুম, যেখানে তার ইকোনমি রেট ছিল ৯.১২। ক্যারিয়ারে প্রথমবার ৮.৪৯ এর বেশি ইকোনতি বোলিং করেছেন তিনি।
খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেওয়ার সময়সীমা এখনো প্রকাশিত হয়নি। সাধারণত নিলামের তারিখের ওপর এটি নির্ভর করে। এখনও আইপিএল ২০২৬ এর নিলামের সময় চূড়ান্ত হয়নি। মেগা নিলাম তিন বছর পরপর হয়। তবে প্রতি বছর একটি মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এটি সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে হয়।
নিজের ইউটিউব শো-তে অশ্বিন বলেন, ‘আমি রাজস্থানের (রাজস্থান রয়্যালস) হয়ে তিন বছর খেলেছি। প্রথম বছরের পর সিইও আমাকে ইমেল পাঠিয়ে জানান, এটাই আপনার পারফরম্যান্স, এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং আমরা আপনার চুক্তি নবায়ন করছি। এটি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান। অর্থাৎ প্রতি বছর চুক্তি নবায়ন। প্রতিটি মৌসুম শেষে ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব হলো খেলোয়াড়কে জানানো যে তারা তাকে রাখছে নাকি ছেড়ে দিচ্ছে।’
৩৮ বয়সী এই স্পিনার আরও বলেন, ‘অবশ্যই একজন খেলোয়াড়ের অধিকার আছে জানার যে তিনি দলে থাকবেন কি না। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই স্পষ্ট ধারণা চান। এখন বিষয়টি আমার হাতে নেই। আমি শুধু স্পষ্টতার জন্য বলেছি। আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি, যেসব খবর ছড়াচ্ছে—তার কোনোটিই খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আসছে না। এমনকি সঞ্জুকে (সঞ্জু স্যামসন) নিয়ে বলা কথাগুলোও গুজব, বা ফ্র্যাঞ্চাইজির দিক থেকেই আসছে। কে এই খবর বানাচ্ছে, আমি জানি না।’
অশ্বিন আইপিএলের ইতিহাসে পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। তিনি আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন চেন্নাইয়ের হয়ে। এরপর খেলেছেন রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টস (বর্তমানে বিলুপ্ত), কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব (বর্তমান পাঞ্জাব কিংস), দিল্লি ক্যাপিটালস ও রাজস্থান রয়্যালসে। এরপর ২০২৫ সালে আবার চেন্নাইয়ে ফেরেন।
আগামী মৌসুমকে সামনে রেখে চেন্নাইকে আরও কিছু বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম হলো অধিনায়কত্ব। রুতুরাজ গায়কোয়াড় ইনজুরিতে পড়ায় সর্বশেষ মৌসুমের মাঝপথে মহেন্দ্র সিং ধোনি অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে আগামী মৌসুমে ধোনি খেলবেন কিনা, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। বছরের শেষ দিকে ধোনি অনুশীলন শুরু করলে তার খেলার ব্যাপারে স্পষ্টতা আসবে।
গত বছর ধোনি দলে থাকা সত্ত্বেও চেন্নাই গায়কোয়াড়কে অধিনায়ক ঘোষণা করেছিল। আগামী বছর ধোনি খেললেও একই পরিস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
