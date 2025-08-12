কোহলিকে টপকে গেলেন ওয়ার্নার

কোহলিকে টপকে গেলেন ওয়ার্নার
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বকালের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার।
চলতি বছরের শুরুতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও বিশ্বের বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি লিগে এখনো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ওয়ার্নার। গতকাল সোমবার ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে লন্ডন স্পিরিটের হয়ে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের বিপক্ষে খেলতে নেমেই কোহলিকে পেছনে ফেলেছেন বাঁহাতি অসি ব্যাটার।
ইংল্যান্ডের লন্ডন স্পিরিটের হয়ে দারুণ ফর্মে আছেন ওয়ার্নার। চলতি আসরে টানা দুটি অর্ধশতকসহ ৩ ম্যাচে ১৫০ রান করেছেন তিনি, গড় ৭৫.০০ এবং স্ট্রাইক রেট ১৪১.৫০। ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বর্তমানে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।
সোমবার ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের ৪১৯তম টি-টোয়েন্টিতে ৫১ বলে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার। এতেই কোহলির রেকর্ড ভেঙে পঞ্চম সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন তিনি।
তবে এমিরেটস ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ওয়ার্নার রেকর্ড করলেও ১৬৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয় পায়নি তার দল লন্ডন স্পিরিট। সতীর্থদের কেউ ২০ রানের বেশি করতে পারেননি। এর আগে ম্যানচেস্টারের হয়ে ফিল সল্ট (৩১ বলে ২০), বেন ম্যাককিনি (১২ বলে ২৯) ও জস বাটলার (৩৭ বলে ৪৬) গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।
সব ধরনের টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৪১৪ ম্যাচে কোহলির রান ১৩,৫৪৩ (৯টি শতক ও ১০৫টি অর্ধশতক), স্ট্রাইক রেট ১৩৪.৬৭। আর ওয়ার্নার ১৩৫৪৫ রান (৮টি সেঞ্চুরি ও ১১৩টি হাফসেঞ্চুরি) করতে খেলেছেন ৪১৯টি ম্যাচ। অর্থাৎ কোহলির চেয়ে ৫টি ম্যাচ বেশি খেলেছেন ওয়ার্নার।
টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন পাকিস্তানের শোয়ের মালিক। ৫৫৭ ম্যাচে ডানহাতি এই ব্যাটারের রান ১৩৫৭১। অর্থাৎ মাত্র ১৬ রান করলেই শোয়েব মালিককে ছাড়িয়ে যাবেন ওয়ার্নার।
এই তালিকায় শীর্ষে আছেন ক্রিস গেইল (৪৬৩ ম্যাচে ১৪,৫৬২ রান)। এরপর রয়েছেন কাইরন পোলার্ড (৭০৭ ম্যাচে ১৩৮৫৪ রান) ও অ্যালেক্স হেলস (৫০৩ ম্যাচে ১৩৮১৪ রান)।
এমএইচ/জিকেএস