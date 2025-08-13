  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষেক

নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ১৭ ম্যাচ খেলা ব্রুস এখন স্কটল্যান্ডের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৪ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ১৭ ম্যাচ খেলা ব্রুস এখন স্কটল্যান্ডের

দল পাল্টিয়ে নিউজিল্যান্ড ছেড়ে স্কটল্যান্ড ক্রিকেটে যোগ দিতে যাচ্ছেন টম ব্রুস। চলতি মাসের শেষ দিকেই নতুন দলের হয়ে অভিষেক হবে ৩৪ বছর বয়সী টপঅর্ডার ব্যাটারের।

আগামী ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ-২ (বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব) এর কানাডা লেগে অংশ নেবে স্কটল্যান্ড। সেখানেই স্কটিশ জার্সিতে দেখা যাবে ব্রুসকে।

এডিনবরায় জন্ম নেওয়া বাবার কারণে স্কটল্যান্ডের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন ব্রুস। ২০১৬ সালে স্কটল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দলে খেলেছিলেন তিনি। এরপর পাড়ি জমান নিউজিল্যান্ডে।

ব্রুস ২০১৪ সাল থেকে নিউজিল্যান্ডের ক্লাব সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। এরপর ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে ১৭টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নেন। সর্বশেষ গায়ানার প্রভিডেন্সে গ্লোবাল সুপার লিগে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে খেলেছেন তিনি।

ক্রিকেট স্কটল্যান্ডকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ব্রুস বলেন, ‘আমার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ স্কটিশ ইতিহাস রয়েছে এবং আমি জানি তারা ভীষণ গর্বিত হবে যে আমি স্কটল্যান্ডকে বিশ্ব মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করছি। আমি পাঁচ বছর আগে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। আমি চাই আমার দক্ষতা বিশ্ব মঞ্চে দেখাতে থাকি, স্কটল্যান্ড দলকে সাফল্য পেতে সাহায্য করি। কারণ আমি জানি এই দল সাফল্যের যোগ্য এবং দল হিসেবে ক্রমাগত উন্নতি করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘২০১৬ সালে অল্প সময়ের জন্য স্কটল্যান্ডের সেটআপে ছিলাম, সেটা ছিল দারুণ অভিজ্ঞতা। আমি তখন স্কটল্যান্ডের অনেক বর্তমান খেলোয়াড়ের সঙ্গে ও বিপক্ষে খেলেছি। বছরের পর বছর তাদের অগ্রগতি দেখা দারুণ লেগেছে। আবারও তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি। আমার লক্ষ্য হলো যেকোনোভাবে দলকে সহায়তা করা, ধারাবাহিক ও মানসম্মত ক্রিকেট খেলা এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বকাপে পৌঁছে দেওয়া।’

বর্তমানে ৩৪ বছর বয়সী ব্রুস প্রথম সবার নজরে আসেন ২০১৫-১৬ সুপার স্ম্যাশে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে ১৪০.২৫ স্ট্রাইক রেটে ২২৩ রান করে। উদ্ভাবনী শট খেলার জন্য পরিচিত ব্রুস পরের মৌসুমেও সুপার স্ম্যাশে ভালো করেন।

দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথমবারের মতো নিউজিল্যান্ড দলে ডাক পান ব্রুস। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৯ বলে ৭ রান করে রানআউটের শিকার হন তিনি।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করলেও আন্তর্জাতিক স্তরে তেমন সফলতা পাননি ব্রুস। ১৭ ইনিংসে তার সংগ্রহ ২৭৯ রান, স্ট্রাইক রেট ১২২.৩৬, আছে দুটি অর্ধশতক।

স্কটল্যান্ডের হেড কোচ ডাগ ওয়াটসন বলেন, ‘টমকে দলে পেয়ে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত। সে শুধু বিশ্বমানের ক্রিকেটার নয়, প্রচুর অভিজ্ঞতাও নিয়ে আসছে। সে অনেক ৫০ ওভারের এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে। আগামী কয়েক বছরে মাঠে ও মাঠের বাইরে বিশাল অবদান রাখবে। আমি অপেক্ষা করছি তাকে দলের সঙ্গে দেখার। আমি নিশ্চিত সে চমৎকারভাবে দলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে।’

এমএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।