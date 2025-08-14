সোহান-আফিফদের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান শাহিনস

সোহান-আফিফদের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান শাহিনস
অস্ট্রেলিয়ায় আজ বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ এ দল ও পাকিস্তান শাহিনস।
ডারউইনে এই ম্যাচে টস জিতেছেন পাকিস্তান শাহিনসের অধিনায়ক মোহাম্মদ ইরফান খান। বাংলাদেশ এ দল খেলছে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে।
এই টুর্নামেন্টে খেলছে মোট ১০টি দল- বাংলাদেশ ‘এ’ দল, পাকিস্তান শাহিনস, নেপাল, অ্যাডিলেইট স্ট্রাইকার্স একাডেমি, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটালস টেরিটরি, শিকাগো কিংসম্যান, হোবার্ট হ্যারিকেনস একাডেমি, মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি, মেলবোর্ন স্টারস একাডেমি, নর্থান টেরিটরি স্ট্রাইক।
বাংলাদেশ একাদশ
আফিফ হোসেন ধ্রুব, হাসান মাহমুদ, জিশান আলম, মাহফুজুর রহমান রাবি, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, রিপন মন্ডল, মোহাম্মদ নাইম, মোহাম্মদ মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফ হাসান, নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক), তুফায়েল আহমেদ
পাকিস্তান শাহিনস একাদশ
চৌধুরী সাদ মাসুদ, ফয়সাল আকরাম, খাজা মুহাম্মদ নাফে, মাজ আহমেদ সাদাকাত, মুহাম্মদ ফাইক, মুহাম্মদ ইরফান খান (অধিনায়ক), মুহাম্মদ ওয়াসিম, শহিদ আজিজ, সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল সামাদ, উবায়েদ শাহ, ইয়াসির খান
এমএইচ/