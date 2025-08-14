  2. খেলাধুলা

বাবর-রিজওয়ানদের দিয়ে শুধু বিজ্ঞাপন করাও: বাসিত আলি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ফর্ম ও স্ট্রাইক রেট ভালো না থাকায় ৮ মাস আগে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরিয়নে। এরপর আর সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে ফিরতে পারেননি অভিজ্ঞ দুই ব্যাটার।

ওয়ানডেতেও ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন বাবর-রিজওয়ান। সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও ভালো করতে পারেনি এই ব্যাটিং যুগল, যেখানে পাকিস্তানকে ৩৪ বছর পর ওয়ানডে সিরিজ হারিয়েছে ক্যারিবীয়রা।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হলেও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় দলে ফিরতে পারেন বাবর-রিজওয়ান। টিম ম্যানেজমেন্টের সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই বাবর-রিজওয়ানের পারফরম্যান্সের কঠোর সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটার বাসিত আলি।

তিনি মনে করছেন, বাবর-রিজওয়ানদের দক্ষতার কোনো উন্নতি হয়নি। বরং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে যেমন পারফর্ম করতেন, এখনো তাই করছেন।

বাসিত আলি বলেন, ‘ওরা ক্যারিয়ারের শুরুর সময় যেমন পারফরম্যান্স করত, এখনো তাই করছে। এখন এদের দিয়ে শুধু বিজ্ঞাপন করাও।’

পারফরম্যান্স খারাপের পাশাপাশি বাবর-রিজওয়ানের বিরুদ্ধে কোচের অবাধ্য হওয়ার অভিযোগও তুলেছেন বাসিত আলি। সাবেক ব্যাটারের অভিযোগ, সিনিয়র এই দুই ক্রিকেটার কোচদেরর কথা শোনেন না।

বাসিত আলি বলেন, ‘ওরা কোচদের কথা শোনে না। ব্যাটিং কোচ যা-ই বলেন, ওরা কেবল ভান করে যেন শুনছে। ওদের এমন কাউকে দরকার যে ওদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবে। যেমন ইনজামাম, ইউসুফ বা ইউনিস খান করতেন। আর ওরা জানে, এমন কেউ এখন নেই। কারণ আগে থেকেই তারা কাউকে তা করতে দেয়নি।’

