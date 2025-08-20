মাহবুব আনাম
‘বিসিবির নির্বাচন নিয়ে অনেক নোংরামি হচ্ছে, তাতে থাকতে চাই না’
তাকে ঘিরেই ছিল সব সমীকরণ। বিসিবির নির্বাচনের সম্ভাব্য সব রকম হিসাব-নিকাশ ছিল মাহবুব আনামকে আবর্তন করে। ভাবা হচ্ছিল, এবার তিনি বিসিবি সভাপতিও হয়ে যেতে পারেন; কিন্তু বুধবার রাত ৯টা না বাজতেই ক্রিকেট পাড়ায় খবর এলো, হঠাৎ নিজেকে সব হিসাব-নিকাশ থেকে সরিয়ে নিলেন মাহবুব আনাম। ক্রিকেট বোর্ডের আসন্ন নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন দেশের ক্রিকেটের ঝানু এই সংগঠক।
হঠাৎ কেন এমন সিদ্বান্ত? কী কারণে তিনি বিসিবিতে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিলেন? বুধবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ মুঠোফোনে জাগো নিউজের ছুঁড়ে দেয়া এ প্রশ্নে এর বিস্তারিত কারণ জানিয়েছেন মাহবুব আনাম।
তিনি বলেন, ‘নাহ! ঠিক হঠাৎ করে নয়। আমি হিসাব-নিকাশ করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা খেয়াল করে দেখেন, মাস খানেক আগে থেকেই আমি পরিবেশ-পরিস্থিতি খুব ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম এবং একটি ইউটিউব চ্যানেলে এক ইন্টারভিউতে আমি পরিষ্কার বলেছিলাম, ভেবে-চিন্তে ও সব দেখে-বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। যদি মনে হয় পরিবেশ-পরিস্থিতি ঠিক আছে। নির্বাচন করার সুষ্টু পরিবেশ আছে, তাহলে করবোভ। না হয় করবো না। আমার মনে হয়েছে, বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্রেক ঘটছে, তা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।’
এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? তবে কি এক মাসে সব ভাল থেকে খারাপ হয়ে গেল? আপনি কি কোন হুমকি বা অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিলেন?
এ প্রশ্নের জবাবে মাহবুব আনাম সরাসরি কিছুই বলেননি। শুধু বলেছেন, ‘আমার যোগ্য ও প্রকৃত মূল্যায়ন যেখানে নেই, সেখানে আমি থাকবো কেন?’
এর বাইরে কারো নাম উল্লেখ না করলেও মাহবুব আনাম জাগো নিউজকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ‘বিসিবি নির্বাচন নিয়ে অনেক নোংরামি হচ্ছে। আমি সে নোংরামিতে জড়াতে চাই না।’
মাহবুব আনাম দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘আমি কষ্ট করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। ক্রিকেটার থেকে ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তার অর্গানাইজার হয়েছি। আমার ক্লাব মোহামেডানের পাশে থেকেছি। গত প্রায় ৪০ বছরে আমি মোহামেডান ক্রিকেট টিমের জন্য কাজ করেছি। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এছাড়া বোর্ডেও ছিলাম অনেকদিন। ক্লাব নিয়ে আমার কোন অবজেকশন নেই। তবে ক্রিকেট বোর্ড নির্বাচন ঘিরে আমার চারপাশে যা দেখছি, তা আমার ভাল ঠেকছে না। মনে হয় না, আমি আমার প্রকৃত মর্যাদা পাচ্ছি বা পাবো।’
‘যেখানে আমার সত্যিকার মূল্যায়ন ও মর্যাদা নেই, সেখানে আমি থাকবো কেন? তাই আমি নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেহেতু আমি নির্বাচন করবো না। তাই আমি মোহামেডানের কাউন্সিলরও হবো না। আমার জায়গায় মোহামেডানের ক্রিকেট কমিটির সভাপতি মাসুদুজ্জামান কাউন্সিলর হবেন।’
জানা গেছে, যাদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী মোর্চা করছিলেন, তাদের কেউ কেউ জানলেও অনেকেই জানেন না যে ভেতরে ভেতরে মাহবুব আনাম বিসিবি নির্বাচন না করার চিন্তা ভাবনা করছেন।
মাহবুবের ব্যাখ্যা, ‘আমি আমার পরিবারের সাথে কথা বলেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছি। আর অন্যদের সাথে সেভাবে কথা বলিনি। এখন আমি ব্যবসায় ও পরিবারকে সময় দেব।’
মাহবুব আনাম কারো ওপর দোষ চাপাননি। শুধু বলেছেন, ‘বিসিবির নির্বাচন নিয়ে অনেক নোংরামি হচ্ছে।’ তিনি এর বাইরে কিছু না বললেও ধারনা করা হচ্ছে, তিনি যাতে বিসিবির আগামী দিনের একচ্ছত্র অধিপতি হতে না পারেন, একটি পক্ষ সে চেষ্টাই করছে এবং অনেকেই এর সাথে মাহবুব আনাম ও তার স্ত্রীর ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে বাড়ি কেনার ঘটনা প্রকাশের বিষয়টার সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন।
বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় হয়েছে। মাহবুব আনাম অবশ্য এ নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি। কারো নাম উল্লেখ না করে, ঘুরে-ফিরে দুটি কথাই বলেছেন, বোর্ড নির্বাচন নিয়ে অনেক নোংরামি হচ্ছে। আর আমি যথাযথ ও যোগ্য মূল্যায়ন এবং সন্মান পাচ্ছি না। তাই সরে যেতে চাচ্ছি।
