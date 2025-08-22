  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২২ আগস্ট ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
ক্রিকেট

২য় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

সিপিএল
সেন্ট কিটস-বার্বাডোজ
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অ্যান্টিগা-গায়ানা
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
স্ট্রাইকার্স-রেনেগেডস
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

নর্দার্ন টেরিটরি-স্করচার্স
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

নেপাল-শাহিনস
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড (নারী)
বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

ফুটবল

বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-লাইপজিগ
রাত ১২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-চেলসি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

