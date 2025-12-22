রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ালো বার্সেলোনা

রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ালো বার্সেলোনা
ভিয়ারিয়ালকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে রিয়ালের চেয়ে ৪ পয়েন্ট এগিয়ে গেল বার্সেলোনা। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ভিয়ারিয়াল সুবিধা করতে পারেনি বার্সার সামনে।
লা লিগায় টানা ৬ ম্যাচ জেতা ভিয়ারিয়াল ম্যাচের ১২তম মিনিটে এগিয়ে যায়। সান্টি কোমেনসা ফাউল করলে পেনাল্টি পেয়ে যায় বার্সেলোনা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সফল স্পটকিক থেকে গোল করেন রাফিনহা।
দারুণ ফর্মে থাকা ভিয়ারিয়াল আবারও বিপদে পড়ে ৩৯ মিনিটে। লামিনে ইয়ামালকে পেছন থেকে ট্যাকেল করে রেনাটো ভেইগা লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ে।
প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। আরকোনো গোল তারা করতে পারেনি। একাধিক সুযোগ পেয়েও গোলের সূচনা হয়নি ভিয়ারিয়ালেরও।
বিশেষ করে রাফিনহার গোলের আগে সুযোগ পেয়েছিল ভিয়ারিয়ালই বেশি। কিন্তু তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আসার প্রত্যয়ে প্রথমার্ধের বিরতিতে যায় তারা।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে ফিরলেও ভিয়ারিয়ালের আর ম্যাচে ফেরা হয়নি। ৬৩ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের গোলে নির্ধারিত হয়ে যায় ম্যাচের ফলাফল। পেনাল্টি বক্সে জটলার পর কাছ থেকে ঠান্ডা মাথায় বল জালে ঠেলে দেন ইয়ামাল।
ম্যাচে ৬৫ শতাংশ বল দখলে রেখেছিল বার্সেলোনা আর ৩৫ শতাংশ ভিয়ারিয়াল। স্বাগতিক ভিয়ারিয়ালের ১২ শটের বিপরীতে বার্সার শট ছিল ১৫টি। নির্ভুল ও মোট পাসের সংখ্যায়ও এগিয়ে ছিল বার্সাই।
লিগে ১৮ ম্যাচেট ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। সমান খেলে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল।
