ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ভারতের গওহর সুলতানা

ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ভারতের গওহর সুলতানা
সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের বাঁহাতি স্পিনার গওহর সুলতানা। ২০০৮ সালে ভারতীয় জাতীয় দলে অভিষেকের পর ৫০টি ওয়ানডে এবং ৩৭টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি।
গওহর সুলতানা সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেছেন ২০১৪ সালের এপ্রিলে। এরপর প্রায় এক দশক আলোচনার বাইরে ছিলেন তিনি। হুট করে ২০২৪ ও ২০২৫ সালের উইমেনস প্রিমিয়ার লিগ (ডব্লিউপিএল) এ অংশ নিয়ে ফের লাইমটাইটে আসেন।
অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে ইনস্টাগ্রামে সুলতানা লিখেছেন, ‘ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান; যেখানে বিশ্বকাপ, বিদেশ সফর ও এমন সব লড়াইয়ে দক্ষতা ও মানসিক দৃঢ়তা দুটোই পরীক্ষা হয়। প্রতিটি উইকেট, প্রতিটি ডাইভ, সতীর্থদের সঙ্গে প্রতিটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আমাকে আজকের আমি বানিয়েছে।’
ওয়ানডেতে গওহর সুলতানা ৬৬ উইকেট নিয়েছেন ১৯.৩৯ গড়ে, যা কমপক্ষে ৫০ উইকেট নেওয়া ভারতীয় বোলারদের মধ্যে তৃতীয় সেরা গড়। ২০০৯ ও ২০১৩ সালে তিনি দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছেন এবং ১১ ম্যাচে নিয়েছেন ১২ উইকেট, গড় ছিল ৩০.৫৮। এছাড়া ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ৭ উইকেট নিয়েছেন ৫.৮১ ইকোনমি রেটে।
ডব্লিউপিএল ২০২৪ মৌসুমে গওহর সুলতানাকে দলে ভিড়িয়েছিল ইউপি ওয়ারিয়র্স (ইউপিডব্লিউ)। ওই আসরে তিনি দুটি ম্যাচ খেললেও পাঁচ ওভারে কোনো উইকেট পাননি। ২০২৫ মৌসুমেও ইউপিডব্লিউর হয়ে দুই ম্যাচ খেলেন, তবে কেবল এক ওভার বল করার সুযোগ পান।
২০২৪ সালের প্রত্যাবর্তনের আগে ক্রিকইনফোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুলতানা বলেছিলেন, অনেক সময় ভেবেছি ছেড়ে দেব। কিছু মৌসুম ভালো যায়নি, মানসিক অবস্থাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখনই হাল ছেড়ে দেওয়ার পথে ছিলাম, মনে হয়েছে- না, এটা শেষ নয়। আমি চাই আমার মতো করেই শেষ করতে। কারও কিছু প্রমাণ করার জন্য নয়, বরং আমি খেলা উপভোগ করি, এখনও করি। এটাই ছিল মাঠে থাকার আসল কারণ।”
৩৭ বছর বয়সী সুলতানা বর্তমানে বিসিসিআই-এর লেভেল ২ কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
এমএইচ/এমএস