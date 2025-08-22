২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনা প্রকাশ করলো দক্ষিণ আফ্রিকা
ঘনিয়ে আসছে আরও এক জাঁকজমকপূর্ণ বিশ্বকাপের সময়। ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৪তম আসর। ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাবান এই টুর্নামেন্টের এবারের আসরের যৌথ আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া।
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ আয়োজন হবে তুলনামূলক সমৃদ্ধশালী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। টুর্নামেন্টের মোট ৫৪ ম্যাচের ৪৪টি হবে ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগস্থল এই দেশটিতে। বাকি ১০ ম্যাচ আয়োজিত হবে জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়।
আফ্রিকা মহাদেশে সর্বশেষ পুরুষদের বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল ২০০৩ সালে। সেই আসরটি যৌথভাবে আয়োজন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়া। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা দুইবার নারী বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে; ২০০৫ সালে ওয়ানডে ও ২০২৩ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
২৪ বছর পর ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক হতে পেরে বেশ উৎফুল্ল দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটকর্তারা। জমজমাট আয়োজন নিয়ে এরই মধ্যে পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।
গতকাল বৃহস্পতিবার একটি স্থানীয় আয়োজক কমিটি গঠন করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী ট্রেভর ম্যানুয়েল এই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৪৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আফ্রিকার ৮টি ভেন্যুতে।
সিএসএ এক বিবৃতিতে বলেছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কেপটাউন, ডারবান, গবেরহা, ব্লুমফন্টেইন, ইস্ট লন্ডন ও পার্লে।
সিএসএ চেয়ারম্যান পার্ল মাফোশে বলেন, ‘সিএসএ-এর লক্ষ্য হলো এমন একটি বৈশ্বিক ও অনুপ্রেরণাদায়ী আসর আয়োজন করা, যা দক্ষিণ আফ্রিকার বৈচিত্র্যময়, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং একতাকে প্রতিফলিত করবে।’
এমএইচ/এমএস