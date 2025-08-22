ভারতের হেড কোচ গম্ভীরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সাবেক ওপেনারের
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েই সাবেক ক্রিকেটারদের তোপের মুখে পড়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই তোপ কিছুটা সামলে উঠতেই নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে সংস্থাটি। ফর্মে থাকার পরও শ্রেয়াস আইয়ারকে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে না রাখায় হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচকদের দিকে আঙুল তুলছেন সাবেক ক্রিকেটারদের অনেকেই।
সাবেক ওপেনার সদাগোপ্পান রমেশ অভিযোগ, গৌতম গম্ভীর পক্ষপাতিত্ব করছেন। শ্রেয়াস আইয়ারকে তিনি পছন্দ করেন না। যে কারণেই এশিয়া কাপের স্কোয়াডে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থন দেননি।
গম্ভীরের সমালোচনা করে রমেশ তার ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘সে (গম্ভীর) যেসব খেলোয়াড়কে পছন্দ করেন তাদের সমর্থন দেন, কিন্তু যাদের পছন্দ করেন না তাদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন। বিদেশে ধারাবাহিকভাবে জয় শুরু হয়েছিল কোহলি ও শাস্ত্রীর অধীনে। কিন্তু এখন শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে ড্র হওয়া সিরিজটিকেই বড় অর্জন হিসেবে দেখানো হচ্ছে গম্ভীরের ট্র্যাক রেকর্ডে।’
সম্প্রতি ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে রয়েছেন আইয়ার। ২০২৫ আইপিএলে করেছেন ৬০৪ রান, স্ট্রাইক রেট ১৭৪। এছাড়া সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে ৩০০ এর বেশি রান করেছেন, স্ট্রাইক রেট ১৮৮।
গেল ফেব্রুয়ারিতে আরব আমিরাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে আইয়ার ছিলেন চ্যাম্পিয়ন ভারতের সর্বোচ্চ স্কোরার। ২৪৩ রান করেছিলেন তিনি। টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানকারী ছিলেন নিউজিল্যান্ডের রাচিন রাবিন্দ্রা (২৬৩)।
রমেশ বলেন, ‘গম্ভীরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়, যেখানে আইয়ার ছিল সবচেয়ে বড় কারণ। তবুও গম্ভীর তাকে সমর্থন দিচ্ছেন না। যশস্বী জয়সওয়ালের মতো ‘এক্স-ফ্যাক্টর’ খেলোয়াড়কে সব ফরম্যাটে খেলানো উচিত। তাকে কেবল স্ট্যান্ডবাই রাখা একটা ভুল সিদ্ধান্ত।’
সাবেক ওপেনার জোর দিয়ে বলেছেন, ফর্ম ও আত্মবিশ্বাস আইয়ারকে ভারতীয় সাদা বলের ক্রিকেটে অপরিহার্য করে তুলেছে।
তিনি বলেন, ‘শ্রেয়াস আইয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন এবং ভারতের সাদা বলে দলে তার স্থায়ী হওয়া উচিত। খেলোয়াড়দের তখনই সমর্থন দেওয়া উচিত যখন তারা আত্মবিশ্বাসে ও ফর্মে থাকে। যখন ফর্মে বাইরে থাকেন, তখন নয়। এখনই সেই সময়, যখন আইয়ারের উচ্চ আত্মবিশ্বাসীদের পুরস্কার ভোগ করা উচিত।’
ভারতের এশিয়া কাপের স্কোয়াড
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহঅধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভাম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), জাসপ্রিত বুমরাহ, আর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হর্ষিত রানা ও রিঙ্কু সিং।
