৪৪ রানে ৫ উইকেট পতন প্রোটিয়াদের, সিরিজ বাঁচাতে অসিদের দরকার ২৭৮

৪৪ রানে ৫ উইকেট পতন প্রোটিয়াদের, সিরিজ বাঁচাতে অসিদের দরকার ২৭৮
তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দাপটের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। যে কারণে আজ শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচটি তাদের জন্য ছিল ঝুঁকি না নিয়ে আগেভাগেই সিরিজ নিশ্চিত করার।
এদিন শুরুটা তেমন ভালো না হলেও ইনিংসের মাঝের দিকে দারুণ ব্যাটিং করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু শেষ দিকে প্রত্যাশিত ব্যাটিং করতে পারেনি প্রোটিয়ারা। শেষ দিকে মাত্র ৪৪ রান তুলতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। শেষমেশ অলআউট হয়ে গেছে ৪৯.১ ওভারে ২৭৭ রানে। অর্থাৎ সিরিজে সমতা ফেরাতে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ২৭৮ রান।
ম্যাকওয়ের গ্রেট ব্যারিয়ার লিগে আগে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেটেই ২৩৩ রান তুলে ফেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপরই আচমকা তাদের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পুরো ৫০ ওভারও টেকেনি।
এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ৭৮ বলে ৮৮ (৮ চার ২ ছক্কা) রান করেন ম্যাথিউ বিটজকে। ৮৭ বলে ৭৪ রান (৩ চার ১ ছক্কা) করেন ত্রিস্টান স্ট্রাবস। এই দু্ই ডানহাতি তারকার ব্যাটেই মোটামুটি মানের পুঁজি পায় সফরকারীরা। টনি ডি জর্জি ৩৮ আর উইয়ান মুল্ডার ২৬ রান করেন।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৩ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন অ্যাডাম জাম্পা।
এমএইচ/