বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন
আইপিএলের বিজয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্টের জের। বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ। সূচি অনুযায়ী, বিশ্বকাপে ভারতের পাঁচটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে।
শুক্রবার আইসিসি জানিয়েছে বেঙ্গালুরু থেকে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভারত-শ্রীলঙ্কার উদ্বোধনী ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। সেই ম্যাচ একই দিনে হবে গুয়াহাটিতে। বাকি ম্যাচগুলো হবে নবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে।
উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরুতে হওয়ার কথা ছিল একটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনালও (পাকিস্তান না উঠলে)। সেই ম্যাচগুলোর ভেন্যুও থাকবে নবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম।
গত জুনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর আইপিএল বিজয় উৎসবে পদপিষ্টকাণ্ডের জেরেই এই সিদ্ধান্ত। কর্নাটক পুলিশ ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেয়নি কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থাকে। ফলে বেঙ্গালুরু থেকে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।
৩০ সেপ্টেম্বরের ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ ছাড়াও ৩ অক্টোবর ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ-ভারত, ৩০ অক্টোবর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল এবং ২ নভেম্বর ফাইনাল (পাকিস্তান না উঠলে) হওয়ার কথা ছিল বেঙ্গালুরুতে। কর্নাটক পুলিশের কঠোর অবস্থানের ফলে আগামী আইপিএলে বিরাট কোহলিদের হোম ম্যাচও অনিশ্চিত এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে।
প্রথমবার আইপিএল জয়ের পর বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ। আইপিএল ফাইনালের পরের দিনই তাড়াহুড়ো করে অনুষ্ঠান আয়োজন করার ফলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়নি। প্রত্যাশা থেকে অনেক বেশি মানুষ চলে আসেন। গেট খুললে বহু মানুষ একসঙ্গে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। ওই সময় ভিড়ের চাপে অনেকে পড়ে যান। সেই ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয় এবং ৭১ জন আহত হন।
এমএমআর/জিকেএস