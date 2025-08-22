অস্ট্রেলিয়াকে লজ্জায় ডুবিয়ে সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

অস্ট্রেলিয়াকে লজ্জায় ডুবিয়ে সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার
ঘরের মাঠে টানা চতুর্থ ওয়ানডেতে দুইশর আগে অলআউট হলো অস্ট্রেলিয়া। তাদের আরও একটি লজ্জার হার উপহার দিলো দক্ষিণ আফ্রিকা।
ম্যাকেতে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে প্রোটিয়ারা জিতেছে ৮৪ রানে। আগের ম্যাচে ৯৮ রানের জয় পেয়েছিল এইডেন মার্করামের দল। ফলে তিন ম্যাচ সিরিজ এক ওয়ানডে হাতে রেখেই নিজেদের করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজে এটি টানা পঞ্চম সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার। সেই ২০১৬ সাল থেকে আর প্রোটিয়াদের সঙ্গে ওয়ানডে সিরিজে পারছে না অসিরা।
টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৪৯.১ ওভারে ২৭৭ রানে অলআউট হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ৩৭.৪ ওভারে ১৯৩ রানে গুটিয়ে গেছে মিচেল মার্শের অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটিং ব্যর্থতার মূল কারণ লুঙ্গি এনগিদির আগুনে বোলিং। ৪২ রান খরচায় একাই ৫ উইকেট শিকার করেন প্রোটিয়া এাই পেসার।
জশ ইংলিশ আর ক্যামেরন গ্রিন ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটার দাঁড়াতে পারেননি। ইংলিশ ৭৪ বলে ১০ চার আর ২ ছক্কায় খেলেন ৮৭ রানের ইনিংস। ৫৪ বলে ৩৫ করেন গ্রিন। বাকিরা কেউ বিশের ঘরও ছুঁতে পারেননি।
এর আগে ২৩ রানে ২ উইকেট হারালেও ম্যাথিউ ব্রিটজকে আর ত্রিস্তান স্টাবসের ব্যাটে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। চতুর্থ উইকেটে ৮৯ রান যোগ করেন তারা।
ব্রিটজকে ৭৮ বলে ৮ বাউন্ডারি আর ২ ছক্কায় খেলেন ৮৮ রানের ইনিংস। স্টাবস দলকে ৪৪ ওভার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন, বোর্ডে তখন ২৪৫ রান। ৮৭ বলে তার ব্যাট থেকে আসে ৭৪ রান। শেষে কেশভ মহারাজ (২২ অপরাজিত), নান্দ্রে বার্গাররা (৮) চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পর্যন্ত গেছেন।
অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা ৬৩ রানে শিকার করেন ৩টি উইকেট।
