সিপিএল
আবারও ব্যাটে-বলে ব্যর্থ সাকিব, বিশাল ব্যবধানে হারলো দল
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) চলতি আসরের চতুর্থ ম্যাচেও ব্যাটে-বলে চরম ব্যর্থ হয়েছেন সাকিব আল হাসান। বল হাতে ২ ওভার বোলিং করে কোনো উইকেট ছাড়া খরচা করেছেন ১৬ রান, এরপর ব্যাট হাতে ৭ বলে ৮ রান করেই আউট হয়ে গেছেন ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার।
এদিন সাকিবের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারমুডা ফ্যালকনস হেরেছে ৮৩ রানের বিশাল ব্যবধানে।
বাংলাদেশ সময় শনিবার সকালে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১১ রানের বিশাল সংগ্রহ তোলে প্রতিপক্ষ দল গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স। জবাব দিতে নেমে সাকিবের অ্যান্টিগা গুটিয়ে যায় মাত্র ১৫.২ ওভারে ১২৮ রানে।
গায়ানার হয়ে ৫৪ বলে ৮২ রানের মারকুটে ইনিংস খেলেন শাই হোপ। ৬ চার ৫ ছক্কা হাকিয়ে জেইডেন সিলসের বলে সাকিবের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি।
এছাড়া ঝোড়ো ব্যাটিং করে ২৬ বলে অপরাজিত ৬৫ রান করেন শিমরন হেটমায়ার। ৮ বলে ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন রোমারিও শেফার্ড। এতেই দলীয় সংগ্রহ ২০০ পেরিয়ে যায়।
২১২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সাকিবের দল অ্যান্টিগার হয়ে সর্বোচ্চ ১৪ বলে ৩১ রান করেন কারিমা গোরে। এছাড়া বেভন জ্যাকবস ২৫ বল ২৬ ও ফাবিয়ান অ্যালেন ২০ বলে ২২ করেন। বাকিদের কেউ ২০ রানের ঘর স্পর্শ করতে পারেননি।
গায়ানার হয়ে ২১ রানে ৫ উইকেট শিকার করেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডানহাতি স্পিনার ইমরান তাহির।
এখন পর্যন্ত ৫টি ম্যাচ খেলেছে অ্যান্টিগা। এর মধ্যে একটি ম্যাচ বাতিল হয়েছে বৃষ্টির কারণে। বাকি চার ম্যাচে ব্যাট হাতে সাকিবের রান সর্বোচ্চ স্কোর ১৩। আর বল হাতে তার একমাত্র প্রাপ্তি দলের চতুর্থ আর নিজের তৃতীয় ম্যাচে পাওয়া ১ উইকেট।
