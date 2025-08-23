  2. খেলাধুলা

রোববার বিশেষ বৈঠকে বসছেন ঢাকার ক্লাব সংগঠকরা

প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
নিবেদিতপ্রাণ ক্রিকেট সংগঠক ও মোহামেডান অন্তঃপ্রাণ তানভির হায়দারের প্রয়াণের পর ঢাকার ক্লাবগুলোর অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন মাহবুব আনাম। ঢাকার ক্লাব মহলে গত দুই যুগে যা কিছুই হয়েছে, তার নেপথ্য কারিগর ছিলেন তিনি। ২০০০ সালের পর থেকে ঢাকার ক্লাব গুলোর ক্রিকেট সংগঠকদের অন্যতম নির্ভরতা ও নেতা বনে গিয়েছেন বিসিবির এই পরিচালক।

ধারণা করা হচ্ছিলো, এবারের বিসিবির নির্বাচনেও ঢাকার ক্লাবগুলোর বড় অংশের প্রথম পছন্দ ছিলেন মাহবুব আনাম। এই অভিজ্ঞ ও দক্ষ সংগঠককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ছিল নির্বাচনী প্রক্রিয়া। তার নেতৃত্বে একটি মোর্চা তৈরিও হয়ে গিয়েছিল।

মনে করা হয়েছিল, ঢাকার ৭৬ ক্লাবের কাউন্সিলররা মিলে যে ১২ পরিচালককে জয়ী করবেন, তাদের নেতা থাকবেন মাহবুব আনাম। কিন্তু হঠাৎ নিজ থেকেই নির্বাচন না করার ঘোষণা দিয়েছেন মাহবুব আনাম। তাতেই বিসিবি নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

এখন ঢাকার ক্লাবগুলো নিজেদের নেতা খোঁজার কাজে ব্যস্ত হয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নিজেদের করণীয় ঠিক করতে ভেতরে ভেতরে চলছে ক্লাব কর্তাদের অঘোষিত ও অনানুষ্ঠানিক বৈঠক।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অনেক ক্লাবকর্তা মাহবুব আনামকে নির্বাচনে ফিরিয়ে আনার পক্ষে। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে তার বাসায় ও অফিসে গিয়ে কথা বলছেন, নির্বাচন করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সেই দলে ইফতিখার রহমান মিঠু, ফাহিম সিনহা ছাড়াও রফিকুল ইসলাম বাবু, আজিজ আল কায়সার টিটো, মাসুদুজ্জামান, পাপ্পু, জিয়াউর রহমান তপু, আদনান রহমান দিপন, আসাফ, রুবেলসহ আরও কয়েকজন ক্রিকেট অন্তঃপ্রাণ সংগঠকও আছেন বলে জানা গেছে। তারা মাহবুব আনামকে নিয়েই প্যানেল তৈরির চিন্তাভাবনা করছেন বলে জানা গেছে।

মাহবুব আনাম ইস্যুর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিসিবির নির্বাচন না হওয়ার গুঞ্জনও। কয়েকদিন ধরে একটি চাপা গুঞ্জন ক্রিকেট ও ক্লাব পাড়ায় শোনা যাচ্ছে। তা হলো- অক্টোবরে বিসিবির নির্বাচন হবে না। তার বদলে বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বেই একটি অ্যাডহক কমিটি গঠিত হবে। সেই কমিটিই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে। নতুন নির্বাচিত সরকার গঠিত হওয়ার পর বিসিবি নির্বাচন হবে।

যদিও এ খবরের সত্যতা সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তা নিয়ে কিছু কানাঘুষা কিন্তু আছে।

এসব নিয়েই আগামীকাল রোববার বৈঠকে বসছে ক্লাবগুলো। ঢাকা ক্রিকেট ক্লাব অর্গানাইজারস এসোসিয়েশন এর ব্যানারে বিকেল ৩টায় শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে বিসিবির মিডিয়া কনফারেন্স হলে ঢাকার ক্লাবগুলোর সভা ডাকা হয়েছে। সেখানেই উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে বলে বেশ কয়েকজন ক্লাব সংগঠকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

আরও জানা গেছে, ঢাকার ক্লাব কর্তাদের মুল অংশ অ্যাডহক কমিটির বিপক্ষে। তারা সবাই আগামী অক্টোবরে বিসিবি নির্বাচনের পক্ষে সোচ্চার।

ধারণা করা হচ্ছে, ক্লাব কর্তাদের রোববারের সভায় বিসিবি নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালুর দাবি তোলা হবে। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা, কাউন্সিলরদের তালিকা প্রকাশসহ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় সূচির দাবিও তুলতে পারেন ক্লাবকর্তারা।

