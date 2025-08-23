শেষ ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

শেষ ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
অস্ট্রেলিয়ায় চলমান টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। এই ম্যাচে নুরুল হাসান সোহানদের প্রতিপক্ষ অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্স একাডেমি।
ডারউইনে আজ শনিবার টসভাগ্য সহায় হয়েছে সোহানদের। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।
সর্বশেষ ২০২৪ সালের আসরে ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। তবে এবারের সফরটা ভালো হয়নি লাল-সবুজ প্রতিনিধিদের। ৫ ম্যাচে জয় পেয়েছে মাত্র ২টিতে। বর্তমানে টেবিলে সোহানদের অবস্থান ৪ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে।
নকআউটে যেতে হলে সেরা চারে থাকতে হতো বাংলাদেশকে। গত বৃহস্পতিবার মেলবোর্ন স্টারর্স একাডেমির কাছে হেরে যাওয়ার সেরা চারে থাকার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের।
বাংলাদেশ ‘এ’ দল একাদশ
নুরুল হাসান সোহান (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), নাইম শেখ, জিসান আলম, সাইফ হাসান, আফিফ হোসেন, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রাকিবুল হাসান, রিপন মণ্ডল, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, নাইম হাসান, ইয়াসির আলী চৌধুরী।
