  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
বিফলে জিসান-আফিফদের ঝড়, হারে টুর্নামেন্ট শেষ বাংলাদেশ ‘এ’ দলের

জিসান আলম মারকুটে হাফসেঞ্চুরি করলেন। ঝড় তুললেন আফিফ হোসেন, ইয়াসির আলী রাব্বিরা। চ্যালেঞ্জিং পুঁজিও গড়লো বাংলাদেশ ‘এ’ দল। কিন্তু লড়াই করতে পারলো না।

অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্স একাডেমির কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে নুরুল হাসান সোহানের দল। ১১ দলের টুর্নামেন্টে ৬ ম্যাচে ২ জয় নিয়ে নয় নম্বরে থেকে শেষ করেছে বাংলাদেশ ‘এ’।

ডারউইনে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নিয়েছিল বাংলাদেশ। ৪ উইকেটে ১৭৫ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় তারা। জবাবে ১৮.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়েই জয় তুলে নেয় অ্যাডিলেইড।

বাংলাদেশের ওপেনার জিসান আলম ৩৮ বলে ৫ চার আর ১ ছক্কায় করেন ৫০। আরেক ওপেনার নাইম শেখ অবশ্য ব্যর্থ। ১৭ বল খেলে তিনি করেন ১৫ রান। এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাওয়া সাইফ হাসানও সুবিধা করতে পারেননি। ১৯ বলে ১৫ করে আউট হন তিনি। অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের ব্যাট থেকে আসে ৮ বলে ৬।

তবে দারুণ ব্যাটিং করেছেন আফিফ হোসেন। ২৩ বলে ৫ বাউন্ডারি আর ৩ ছক্কায় অপরাজিত ৪৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। ১৫ বলে ১টি করে চার-ছক্কায় ২৫ রানে অপরাজিত থাকেন ইয়াসির।

জবাবে ওপেনার ম্যাকেঞ্জি হার্ভের বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতেই ম্যাচ বের করে নিয়ে আসে অ্যাডিলেইড। ১২.৪ ওভারের উদ্বোধনী জুটিতে জ্যাক উইন্টারকে নিয়ে ১২৩ তুলে নেন ম্যাকেঞ্জি। উইন্টার করেন ৩৫ বলে ৩৫। তবে ৫৩ বলে ১৫ চার আর ১ ছক্কায় ১০২ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন ম্যাকেঞ্জি।

সাইফ হাসান ২৮ রানে শিকার করেন ২ উইকেট। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী পান ৩২ রানে ১ উইকেট।

